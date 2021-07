Bad Wimpfen (ots) - Wie Tiere gehalten wurden, erkennen Lidl-Kunden ab sofort auf der Verpackung von Wurstwaren: Nachdem Lidl 2018 als erster Händler die Haltungskennzeichnung für Frischfleisch eingeführt hat, weitet das Unternehmen die Haltungsform auf Wurstprodukte seiner Eigenmarke "Metzgerfrisch" aus. Damit unterstützt Lidl in einem weiteren Sortimentsbereich bei einer bewussten Kaufentscheidung für eine tierwohlgerechtere Haltung. Im nächsten Schritt will das Unternehmen die Haltungsform schrittweise auf den Verpackungen der Eigenmarke "Dulano" anbringen. Zukünftig sollen sämtliche Wurstprodukte gekennzeichnet werden.Wie im Frischfleischsortiment strebt Lidl auch bei Wurstwaren seiner Eigenmarken die Haltungsformstufe 2 als Mindeststandard bis 2025 sowie den Ausbau der Haltungsstufen 3 und 4 an. Wichtig ist dem Unternehmen dabei, dass vor allem Landwirte partnerschaftlich eingebunden und nicht durch hohe finanzielle Belastungen von einer Weiterentwicklung ausgeschlossen werden.Weitere Information zur Haltungsform bei Lidl finden Sie unter www.lidl.de/tierwohl.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell