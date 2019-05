Lidl ist beliebtester Lebensmittel-Discounter / Kunden wählen Lidl bei Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität auf den ersten Platz (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Gute Filialerreichbarkeit und günstige Preise - darauf legenKunden bei der Wahl ihres Lebensmitteldiscounters laut eineraktuellen Online-Kundenbefragung des Deutschen Instituts fürService-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv besonderenWert. Sieger und damit beliebtester Lebensmitteldiscounter ist Lidl.Das Unternehmen erhält in fast allen Bewertungskategorien diebestmögliche Bewertung und landet mit dem Qualitätsurteil "gut" aufdem ersten Platz. Den höchsten Anteil sehr zufriedener Kunden kannLidl in den Kategorien "Qualität der Lebensmittel" und "Preise"verzeichnen.Mit seinen deutschlandweit rund 3.200 Filialen ist Lidl nah beiseinen Kunden und ermöglicht es ihnen, günstig und einfacheinzukaufen. Getreu dem Kernversprechen 'Lidl lohnt sich' bietet LidlVielfalt, Qualität und Frische zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Dassdie Kunden Lidl zum beliebtesten Lebensmittel-Discounter gewählthaben zeigt, dass sie dieses Angebot schätzen.Bei der Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualitätwurden insgesamt zehn Discounter untersucht. Die Umfrage-Teilnehmerhaben ihre Bewertungen in einem Online-Access-Panel zu den KategorienPreise, Produktsortiment, Qualität der Lebensmittel, Service,Filialgestaltung, Ärgernisse und Weiterempfehlung abgegeben.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell