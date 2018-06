Lidl holt in den USA auf / Oliver Wyman-Umfrage ein Jahr nach dem Start von Lidl in den USA

Boston/München (ots) - Ein Jahr nach dem Start von Lidl in den USAhat Oliver Wyman US-Verbraucher zu ihren Einkaufsgewohnheiten undihrer Einschätzung zu Lidl-Märkten in ihrer Umgebung befragt.Wenngleich die schlechte Erreichbarkeit der bisher wenigen Filialeneinige Verbraucher vom Einkauf bei Europas führendem Discounterabhält, trifft das Angebot von Lidl bei immer mehr Kunden aufZustimmung. Weitere Verbesserungen in Format, Angebot und operativerLeistung von Lidl in den USA gepaart mit weiterer Expansion werdenfür etablierte Lebensmittelhändler nicht ohne Folgen bleiben.48 Prozent der befragten Kunden, die schon einmal bei einerUS-Lidl-Filiale eingekauft haben, gehen mehr als zweimal pro Monat zudem deutschen Discountgiganten. Eine aktuelle Befragung derStrategieberatung Oliver Wyman unter 3.600 US-Konsumenten - darunter600 Lidl-Kunden - zeigt, dass die Warenkorbgröße der Lidl-Kunden imVergleich zu vor einem Jahr gestiegen ist. Die Kunden fassenVertrauen in das Angebot und die Preise von Lidl. Vor allem jüngereVerbraucher im Alter von 18 bis 34 Jahren setzen beimLebensmitteleinkauf vermehrt auf den europäischen Discounter. Diesewichtige Altersgruppe schätzt besonders die Markenqualität, dieFrische sowie die niedrigen Preise."Dass US-Verbraucher heute mehr Geld bei Lidl ausgeben als nochvor einem Jahr ist ein Hinweis darauf, dass Lidl sich zunehmend andie Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden anpasst", sagt Tanja Ebner,Principal im Bereich Handel und Konsumgüter bei Oliver Wyman. "DiesesVorgehen ist keineswegs neu - Lidl hat dieses Konzept beimMarkteintritt in mehr als zwanzig europäische Länder bereits vielfachangewendet."Die Umfrageergebnisse im Überblick:- Lidl macht etablierten Lebensmittelhändlern Konkurrenz und sorgtdafür, dass Kunden ihren Wocheneinkauf häufiger zwischenmehreren Händlern aufteilen. Zwar setzen 40 Prozent derVerbraucher nach wie vor auf ihre gewohnten Supermärkte, kaufenjedoch gleichzeitig mehr als zweimal pro Monat bei Lidl ein.- 46 Prozent der befragten Lidl-Kunden kaufen aufgrund derQualität, der Aktionen oder der frischen Lebensmittel bei Lidlein. Für 39 Prozent sind die niedrigen Preise ausschlaggebend.Damit hat Lidl bei überzeugender Sortimentsleistung weiterhingroße Reserven, das Thema Preiswürdigkeit künftig zu stärken.- In Sachen Preis und Frische übertrifft Lidl in derKundenbefragung die meisten lokalen Lebensmittelhändlerteilweise deutlich.- Lidl passt Format und Leistung sehr aktiv den amerikanischenKundenbedürfnissen an. Die Zufriedenheit ist höher in denStaaten, in die Lidl erst vor kurzem eingetreten ist, als in denStaaten, in denen die ersten Filialen eröffnet wurden.- Hauptgrund, nicht häufiger bei Lidl einzukaufen, ist dieteilweise umständliche Erreichbarkeit der bestehenden Filialen.Weitere Gründe sind fehlende Bedientheken sowie die Tatsache,dass einige bekannte Markenprodukte nicht geführt werden.Letzteres schlägt insbesondere bei Kunden im Alter von über 34Jahren zu Buche.Dass Geschäftsmodelle mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnisbei den US-amerikanischen Verbrauchern Zuspruch finden, zeigt auchder Erfolg von Aldi. Während Lidl bislang nur rund fünfzig Filialenin sechs US-Staaten betreibt und damit bisher eine begrenzteKundschaft anspricht, verfügt Aldi bereits über ein Netzwerk von mehrals 1.600 US-Filialen."Die Lebensmitteldiscounter sind in die USA gekommen, um zubleiben und zu gewinnen. Sie passen ihre Formate und GeschäftsmodelleSchritt für Schritt der lokalen Nachfrage an und werden damit dieetablierten Lebensmittelhändler unter Druck setzen und Marktanteilegewinnen", sagt Rainer Münch, Partner im Bereich Handel undKonsumgüter bei Oliver Wyman. "Wie in Europa bereits in vielenMärkten geschehen, müssen sich die etablierten Lebensmittelhändlerauf das konzentrieren, was sie für ihre Kunden einzigartig macht undim Wettbewerbsumfeld differenziert. Ansonsten riskieren sie Umsatz,Gewinn und nicht zuletzt auch, ihre Kunden an die neuen Wettbewerberim Discountsegment zu verlieren."Über die BefragungFür die im April 2018 in den USA durchgeführte Online-Befragungwurden 3.600 Personen in den sechs Bundesstaaten befragt, in denenLidl bislang Filialen betreibt: North Carolina, South Carolina,Virginia, Delaware, New Jersey und Georgia. 600 der befragtenPersonen hatten bereits bei Lidl eingekauft und wurden daraufhinausführlich zu ihren Erfahrungen und Einstellungen befragt. DieStichprobe der 600 Lidl-Kunden besteht zu 52 Prozent aus Frauen, 81Prozent verfügen über ein Haushaltseinkommen von 25.000 bis 150.000US-Dollar und 35 Prozent sind 18 bis 34 Jahre alt.Die vollständige Analyse können Sie unter http://ots.de/UeHcQDherunterladen.Pressekontakt:Maike WiehmeierCommunications Manager DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 464Mobil: +49 175 290 5074maike.wiehmeier@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell