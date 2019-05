Neckarsulm (ots) -- Rohbau des Gebäudekomplexes weitestgehend abgeschlossen,Fassadenarbeiten und Innenausbau beginnen- Einzug von Lidl Deutschland in neue Hauptverwaltung für Ende2020 geplantMeilenstein für eine gemeinsame Zukunft erreicht: Lidl Deutschlandfeierte am 17. Mai mit rund 700 Gästen das Richtfest der neuenHauptverwaltung in Bad Wimpfen und damit die Fertigstellung desRohbaus. Der neue Gebäudekomplex, bei welchem die fünf Einzelgebäudeunterirdisch miteinander verbunden sind, bietet Platz für rund 1.500Arbeitsplätze. Der Umzug des Unternehmens nach Bad Wimpfen ist fürEnde 2020 vorgesehen.Feierlicher Festakt und großer Dank an alle BeteiligtenBeim Festakt begrüßte Matthias Oppitz,Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland, gemeinsam mit demBad Wimpfener Bürgermeister Claus Brechter und dem Architekten GerdWittfeld von kadawittfeldarchitektur die anwesenden Bauarbeiter,Ingenieure, Planer, Partner, Vertreter der Stadt Bad Wimpfen sowiezukünftige Nachbarn und Lidl-Mitarbeiter. "Wir beenden heute mit demRichtfest einen wichtigen Bauabschnitt. Innerhalb des zeitlichenRahmens haben es die zweitweise bis zu 250 Bauarbeiter und Planer vorOrt mit unermüdlichen Engagement geschafft, den Rohbau diesesbeeindruckenden Gebäudekomplexes fertigzustellen. Ich danke allenBeteiligten, auch im Namen der Lidl-Mitarbeiter, für diese großartigeLeistung. Wir freuen uns sehr, bald in den neuen 'Lidl-Campus BadWimpfen' einziehen zu dürfen", sagt Oppitz. Im Anschluss erfolgte derfeierliche Richtspruch und das Heben der Richtkrone durch die Polierevon Leonard Weiss Günter Schattmaier, Ronald Reichmann, MartinBamberger, Wolfgang Trump, Harald Löhle, Dietmar Wagner und DirkBorchmann.Lidl gemeinsam gestalten - erfolgreiches Zusammenarbeiten allerPartnerUnter der Führung von Schwarz Immobilien Service waren in denvergangenen zwei Jahren vor allem das Generalplanerteam vonkadawittfeldarchitektur und das Bauunternehmen Leonard Weiss auf derBaustelle aktiv und haben den neuen Lidl-Campus gemeinsam gestaltet.Bei der Architektur wurde Wert auf eine natürliche Einbettung in dieLandschaft gelegt, die Gebäude sind maximal 22 Meter hoch,terrassenförmig angelegt und zum großen Teil unter die Erde verlagertworden. "Grün-Dächer, Innenhöfe und begrünte Zwischenräume werden dieumgebende Landschaft durch den Neubau fließen lassen und die künftigeArbeitswelt des neuen 'Lidl Campus' prägen. Der Boulevard verbindetdie einzelnen Häuser miteinander und wird mit seinenGemeinschaftsbereichen, Restaurants, Konferenz- und Schulungsräumenzum kommunikativen Herz aller Abteilungen werden", erklärt GerdWittfeld, Geschäftsführer von kadawittfeldarchitektur. "Aufgrund derVielfältigkeit des Projektes haben wir sehr viel Freude am Bauen",ergänzt Stephan Kienle, Großprojektleiter von Leonhard Weiss.Baustelle im zeitlichen Plan, Umzug für Ende 2020 geplantDer Spatenstich im Mai 2017 markierte den Start für denhochmodernen 130.000 Quadratmeter großen "Lidl-Campus Bad Wimpfen".In den kommenden Monaten werden der Innenausbau sowie die Glasfassadefertiggestellt. Vor Kurzem starteten die unterschiedlichen Gewerkebereits mit der Verglasung sowie mit dem Einbau von beispielsweiseHeizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. Auf der Baustelle sindderzeit rund 400 Bauarbeiter von circa 30 Unternehmen beschäftigt.Die Baustelle entwickelt sich aktuell gemäß Plan, der Einzug derMitarbeiter ist weiterhin für Ende 2020 geplant.Über den aktuellen Stand und Fortgang des Bauvorhabens informiertLidl regelmäßig im "Wimpfener Heimatboten" sowie aufwww.lidl.de/badwimpfenÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhevon 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de