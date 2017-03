Neckarsulm (ots) -Die Mitarbeiter haben entschieden: Lidl ist einer der bestenArbeitgeber Deutschlands 2017. Bei der bundesweiten Befragung desunabhängigen Instituts "Great Place to Work" bewerteten mehr als4.100 zufällig ausgewählte Lidl-Mitarbeiter vom Azubi in der Filialeüber den Kommissionierer im Lager bis hin zum Geschäftsführer in deranonymen Befragung ihren Arbeitgeber. Das Institut ermittelt seit2002 jährlich die bundesweit besten Arbeitgeber, bei dem sich diesmalfreiwillig rund 700 Unternehmen dem Feedback ihrer Mitarbeiterstellten. In diesem Jahr ist Lidl zum ersten Mal unter den bestenArbeitgebern Deutschlands in der Größenklasse der Unternehmen mitüber 5.000 Beschäftigten. Darüber hinaus wurde Lidl auch beimLandeswettbewerb von Baden-Württemberg als einer der bestenArbeitgeber 2017 ausgezeichnet.Fairness und Teamgeist machen Lidl ausBei der repräsentativen Befragung von "Great Place to Work" werdendie Angestellten der teilnehmenden Unternehmen unter anderem nach denMöglichkeiten der Weiterentwicklung, Teamgeist und Zusammenhalt amArbeitsplatz, Führungsqualitäten der Vorgesetzten oder Identifikationmit dem Unternehmen befragt. Die diesjährigen Ergebnisse der Studiebelegen: Lidl-Mitarbeiter loben die Fairness sowie den Teamgeist imUnternehmen. So bewerten über 90 Prozent der Befragten, dass sie sichunabhängig von Geschlecht oder Nationalität fair behandelt fühlen und85 Prozent schätzen die Arbeitsatmosphäre. "Am meisten freut es uns,dass unsere Mitarbeiter stolz auf die gemeinsame Leistung sind. Jederder 78.000 Teamplayer macht Lidl durch seinen Einsatz tagtäglichmöglich", unterstreicht Torsten Heimann, in der Geschäftsleitungzuständig für den Bereich Personal.Betriebliche Sozialleistungen und MitarbeiterförderungAls engagierter Arbeitgeber ist sich Lidl seiner Verantwortungbewusst, attraktive Arbeitsbedingungen für die Angestellten zuschaffen. "Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter gerne bei unsarbeiten. Das erreichen wir unter anderem, indem wir gerneVerantwortung übergeben und unseren Mitarbeitern viel zutrauen",betont Heimann. Lidl bietet beispielsweise eine überdurchschnittlicheVergütung in jedem Bereich, für tarifliche Mitarbeiter eineminutengenaue Arbeitszeiterfassung, Aufstiegsmöglichkeiten auf allenEbenen durch individuelle Weiterbildungen und ein vielfältigesAngebot zur Gesundheitsförderung. Dass Lidl als Arbeitgeber auf demrichtigen Weg ist, bestätigen auch die Auszeichnung vom "TopEmployers"-Institut und das Finalisten-Siegel vom "Corporate HealthAward", die das Unternehmen vor Kurzem erhalten hat. "Auf diesemErfolg ruhen wir uns allerdings nicht aus. Wir werden auch weiterhinjeden Tag daran arbeiten, sichere Jobs mit Perspektive zu bieten undunsere Mitarbeiter individuell zu fördern", bekräftigt derGeschäftsleiter.Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen über 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für dieZufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell