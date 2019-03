Lidl erhöht Einstiegslohn auf über 12 Euro brutto pro Stunde / Lidl fordert zwingende Tarifbindung in der Branche

Finanztrends Video zu



Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland setzt in der aktuellen Debatteum Mindestlohn und Niedriglöhne ein klares Zeichen: Zum 1. März zahltdas Unternehmen einen Einstiegslohn von mindestens 12,50 Euro proStunde. Auf Vollzeit hochgerechnet bedeutet das über 2.000 Euro proMonat. Von dem erhöhten Einstiegsentgelt profitieren alleLidl-Mitarbeiter, deren tariflicher Stundenlohn durch den jeweiligenregionalen Tarifvertrag niedriger angesetzt ist. Auch ungelernteMitarbeiter sowie geringfügig Beschäftigte und Aushilfen erhalten denLidl-Einstiegslohn. "Wir wollen unseren Mitarbeitern ein fairesLohnniveau bieten, mit dem sich sicher und langfristig planen lässt.12,50 Euro pro Stunde ist bei uns der Mindesteinstiegslohn. KeinMitarbeiter bei Lidl Deutschland verdient weniger. Im Gegenteil: Diemeisten Kollegen bekommen einen deutlich höheren Stundenlohn", sagtMatthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland.Bereits 2010 hat Lidl Deutschland als ersterLebensmitteleinzelhändler den firmeninternen Mindesteinstiegslohn von10 Euro pro Stunde eingeführt. Seit jeher plädiert das Unternehmenfür die zwingende Tarifbindung in der Einzelhandelsbranche.Bessere finanzielle Sicherheit durch übertarifliche VergütungMit der Einführung des internen Lidl-Mindestlohns vor fast zehnJahren lag der Stundenlohn mit 10 Euro bereits damals über dem heutegesetzlichen Mindeststundenlohn von 9,19 Euro. "Wir erwarten vonunseren Mitarbeitern eine hohe Leistung. Daher ist uns eine faireBezahlung wichtig", bemerkt Oppitz. Positiver Fakt bei Lidl: EinGroßteil der Tarifmitarbeiter verdient heute aufgrundUnternehmenszugehörigkeit und Eingruppierung im jeweiligen regionalenTarifvertrag weit über 12,50 Euro pro Stunde. Tarifmitarbeiter inVollzeit kommen monatlich auf über 2.000 Euro. "Der tägliche Einsatzam Arbeitsplatz muss sich lohnen und finanzielle Sicherheit bieten",erklärt Oppitz.Lidl bietet seinen Tarifmitarbeitern unter anderem folgendeVorteile:- Einstiegsstundenlohn von mindestens 12,50 Euro- Urlaubs- und Weihnachtsgeld nach Erfüllung der tariflichenWartezeit- Lidl-Zulage garantiert grundsätzlich übertarifliche Bezahlung- Jährliche Altersvorsorge in Höhe von 300 Euro bei Vollzeit nachsechs Monaten Betriebszugehörigkeit ohne Antragstellung- Filialleiter: Verdienst von 3.400 bis 4.300 Euro monatlich sowieeinen Firmenwagen- Keine Arbeitsverträge mit sachgrundloser Befristung- Umfangreiche betriebliche GesundheitsmaßnahmenLidl fordert Tarifbindung von BrancheAls Mitglied der Arbeitgeberverbände ist Lidl tarifgebunden undein starker Verfechter der Einhaltung von Tarifverträgen. Lidlspricht sich deutlich gegen Tarifflucht aus und warnt vor möglichenBegleiterscheinungen in der Branche: "Alle Marktteilnehmer sind dafürverantwortlich, die vielen Vorteile einer Beschäftigung im deutschenEinzelhandel hervorzuheben. Wir werden sonst langfristig nochstärkeren Personalmangel oder Abwanderung in andere Branchen erleben.Tarifflucht schadet letztlich allen", sagt Oppitz. Die diesjährigenTarifverhandlungen für den Einzelhandel beginnen im April.Weitere Informationen zu Lidl als Arbeitgeber unter jobs.lidl.deÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschlandpresse@lidl.de07132/30 60 90Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell