Lidl bringt als erster Discounter in Deutschland Hard Seltzer in die Filialen / Trendgetränk aus den USA ab sofort dauerhaft in Himbeere und Limette erhältlich

Hard Seltzer heißt das neue alkoholische Trendgetränk aus den USA. Bei Lidl ist der Durstlöscher ab sofort in den Geschmacksrichtungen Limette und Himbeere in nahezu allen deutschen Filialen dauerhaft erhältlich. Ab dem 19. Oktober sind zusätzlich die Sondereditionen Kirsche und Grapefruit im Aktionsangebot - solange der Vorrat reicht - verfügbar. Das Getränk basiert auf aromatisiertem, kohlensäurehaltigem Wasser und Fruchtdessertwein und schmeckt erfrischend leicht. Aus vielen Gründen ist das Sprudelwasser so beliebt: nur 4,5 Prozent Alkohol, 29 Kalorien pro 100 ml, glutenfrei, vegan und zuckerreduziert. Die 333-ml-Dose kostet 1,25 Euro zuzüglich 0,25 Euro Dosenpfand.