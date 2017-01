Lidl bietet ab Januar gentechnikfreies Rindfleisch an / Bundesweite Einlistung bis Ende des Jahres - schrittweiser Ausbau des Sortiments

Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland setzt bei derSortimentsgestaltung weiter konsequent auf gentechnikfreieLebensmittel. Ab dem 16. Januar bietet das Unternehmen den Artikel"Frische Hamburgerscheiben" der Eigenmarke "Landjunker" mit dem "OhneGentechnik"-Siegel an. Die Einlistung erfolgt zunächst in denBerliner Filialen und soll im Laufe des Jahres deutschlandweitausgeweitet werden. Neben den Hamburgerscheiben werden weitereRinderhackfleischprodukte mit dem "Ohne Gentechnik"-Siegel dasSortiment schrittweise ergänzen. "Wir wollen das Angebotgentechnikfreier Produkte für unsere Kunden weiter ausweiten, umihnen eine bewusste Kaufentscheidung zu ermöglichen. Die höherenEinkaufspreise bei gleich bleibenden Verkaufspreisen sehen wir dabeials Investition in die Zukunft", sagt Jan Bock, in derGeschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für den Einkauf. "ZurSortimentsgestaltung gehört auch, dass wir unser Angebot an laktose-und glutenfreien Produkten ausbauen und eine Auswahl an vegetarischenund veganen Alternativen sowie Bio-Lebensmitteln anbieten."Drei Jahre bis zum gentechnikfreien RindfleischDas Rindfleisch für die frischen Hamburgerscheiben stammt vonRindern, die in Deutschland geboren sind, aufwachsen sowiegeschlachtet und verarbeitet werden. Damit das Fleisch alsgentechnikfrei eingestuft werden kann, muss sichergestellt sein, dassdie Tiere drei Jahre lang ausschließlich gentechnikfrei gefüttertwurden. Was sich bisher bei Frischgeflügel-Produkten bewährt hat,wird nun auch schrittweise für Rinderhackfleisch-Produkte folgen: Das2009 vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft undVerbraucherschutz eingeführte und vom "Verband Lebensmittel ohneGentechnik e. V." (VLOG) vergebene grüne "Ohne Gentechnik"-Label wirddann auf allen entsprechenden Produktverpackungen zu finden sein. Zumgentechnikfreien Sortiment gehört bei Lidl seit dem vergangenen Jahrebenfalls die Frischmilch der Eigenmarke Milbona sowie diverse andereMolkereiprodukte, wie die Käsesorten Emmentaler und Wiesenländer,saure Sahne, Schlagsahne und Mozzarella.Über LidlDas Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich fürdie Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich imBereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euroerwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell