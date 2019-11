Neckarsulm (ots) - Eine gemütliche und besinnliche Zeit mit der Familie - sostellt man sich das ideale Weihnachtsfest vor. Doch in der Realität bedeutetWeihnachten für viele Stress und Hektik. Diesen Zustand greift Lidl humorvoll imOnline-Video der diesjährigen Weihnachtskampagne auf, das ab 28. November um 18Uhr in den sozialen Netzwerken gelauncht wird. Im kurzen Film personalisiertLidl den Weihnachtsstress als "Der Weihnachtsstresser", einen anstrengendenCharakter, der in seiner überzeichneten Art an Comics aus der Kindheit erinnert.Er weicht nicht von der Seite, schürt Zweifel bei den Menschen und stört mitpenetranter Hartnäckigkeit alle Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Kurzum:Der Weihnachtsstresser geht einem mächtig auf die Nerven.Lidl beseitigt ganz einfach den WeihnachtsstressDabei liegt die Lösung so nahe: Um den Weihnachtsstresser buchstäblich in Luftaufzulösen, bietet Lidl einen einfachen Einkauf und alles, was die Kunden fürein gelungenes Fest benötigen - von den Zutaten für das Weihnachtsessen bis hinzum Weihnachtsgeschenk für die Kinder."Wir wollen unseren Kunden mit der neuen Kampagne ein Lächeln aufs Gesichtzaubern und ihnen auf humorvolle Weise zeigen, dass sie bei uns ganzunkompliziert und entspannt einkaufen können", erklärt Jürgen Achenbach,Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. "Die Kunden sparen Zeit undzusätzliche Wege, da wir ein umfangreiches Sortiment und viele zusätzlicheServices anbieten, zum Beispiel die Möglichkeit, Bargeld an der Kasse abzuhebenoder an zahlreichen Filialen Pakete abzuholen.""Überraschungen kannst du planen" mit dem Deluxe- undFavorina-WeihnachtssortimentDas Online-Video "Der Weihnachtsstresser" ist in eine 360-Grad-Kampagneeingebettet. Unter dem Motto "Überraschungen kannst du planen" präsentiert derLebensmittelhändler seit Anfang November sein Deluxe- undFavorina-Weihnachtssortiment sowie zahlreiche Non-Food-Artikel im TV, inKundenmagazinen sowie in den Haushaltshandzetteln und Out-of-Home. Dasverbindende Element der Kampagne ist die weihnachtliche Farbgestaltung mit einemdunkelgrün-gestreiften Hintergrund mit goldener und weißer Schrift.Das Online-Video zur Weihnachtskampagne ist auf dem YouTube-Kanal von LidlDeutschland zu finden: https://www.youtube.com/user/LidlÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4453602OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell