Die Lidl-Weihnachtskampagne 2018: #waswirklichwichtigist / Dreiteilige Kampagne mit Weihnachtsfilm, Kinderstudie und Spendenaktion rückt Wünsche von Kindern in den Mittelpunkt (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne rückt Lidl das wirklichWichtige in den Fokus: das Wohl und die Bedürfnisse von Kindern. DieKampagne unter dem Motto "#waswirklichwichtigist" besteht aus dreiElementen: dem Online-Weihnachtsfilm "Kids Gone", derLidl-Kinderstudie und einer Social Media-Spendenaktion fürKinderhilfsorganisationen.Der Lidl-Weihnachtsfilm "Kids Gone" - Kinder entfliehenstreitenden ElternIm Kurzfilm "Kids Gone", der heute bei einem exklusivenPreview-Event im Berliner "Kino International" prominenten Gästensowie deutschen und internationalen Medienvertretern vorgestelltwurde, nimmt Lidl die Zuschauer mit in ein Weihnachtsmärchen deranderen Art, in dem nur die Kinder sich daran erinnern, worauf esbeim Fest der Liebe und der Familie wirklich ankommt. Während dieErwachsenen streiten, sich in Konflikten verlieren und ihre Kinderdabei ganz vergessen, fliehen die Kinder in ihre eigene Welt. Um einfröhliches und friedliches Weihnachtsfest feiern zu können, opfernsie bereitwillig ihre Weihnachtsgeschenke und das gemeinsame Fest mitder Familie unter dem Weihnachtsbaum. Am Ende des Films lernen soauch die Eltern, dass zu Weihnachten vor allem die Menschen zählen,die einem am wichtigsten sind und jeder die Verantwortung in sichträgt, sich für ein harmonisches Miteinander zu bemühen. WenigerStreit, weniger Hass, weniger Ich-Bezogenheit, dafür mehrGemeinsames, mehr Harmonie und mehr Achtsamkeit - jedem Zuschauerbleibt selbst überlassen, den kunstvoll inszenierten Weckruf desFilms auf sich wirken zu lassen. Parallel zum Online-Video(https://youtu.be/-3vz1LXTPTE) läuft die diesjährigeProdukt-Weihnachtskampagne "Zauberhafte Weihnachten" auf allenOffline-Kanälen. Das verbindende Element aller Marketing-Materialienist ein flammendes Herz auf dunkelblauem Hintergrund als markantesKey-Visual.Lidl-Kinderstudie zeigt, was Kindern wichtig ist: Familie undEngagement für eine bessere WeltDer Lidl-Weihnachtsfilm hebt hervor, wie bedeutend Familie und einharmonisches Umfeld für Kinder sind. Lidl ist noch einen Schrittweiter gegangen und hat mittels einer Studie Kinder gefragt, wasihnen wirklich wichtig ist: In einer Befragung ermittelte dasUnternehmen die Wünsche von 400 Kindern im Alter von 6 bis 9 und von10 bis 12 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ich-Zentrierung derKinder mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt und Kinder sichintensiver mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen. Siehaben sehr konkrete Vorstellungen, welche Veränderungen für einebessere Welt nötig sind und wie sie selbst aktiv dabei helfen können.Die am häufigsten genannte Antwort lautete "auf unnötiges Plastikverzichten" (78 %), dicht gefolgt von "Müll trennen" (72 %) und "nurso viel kaufen, wie man braucht" (64 %).Wenn Kinder Superkräfte hätten, würden sie sich beispielsweisedarum kümmern, dass alle Menschen genug zu essen haben (77 % 6 bis 9Jahre, 76 % 10 bis 12 Jahre), weniger arm sind (64 % 6 bis 9 Jahre,58 % 10 bis 12 Jahre) oder Pflanzen und Tiere vor dem Aussterbenbewahrt werden (57 % 6 bis 9 Jahre, 54 % 10 bis 12 Jahre). Im Rahmender Studie konnten Kinder auch Wünsche an Lidl richten. In kurzenVideos (ab morgen online) auf www.lidl.de/gutegeste lässt Lidl dieKinder zu Wort kommen und die für sie wichtigsten Themen - dieVermeidung von Plastikmüll, Lebensmittelrettung und -spenden,Tierwohl sowie Klimaschutz - erklären. Weitere Ergebnisse derLidl-Kinderstudie sind ebenfalls nachzulesen.Lidl aktiviert Social-Media-Nutzer: Spendenaktion fürKinderhilfsorganisationenDarüber hinaus hat sich Lidl zum Ziel gesetzt, nicht nur überWünsche zu sprechen, sondern auch den ein oder anderen zu erfüllen.Ab dem 14. November veröffentlichen Lidl und verschiedene Influencersechssekündige Spendenvideos auf Facebook und Instagram, in denen sieein markantes Flammenherz formen und die User dazu aufrufen, dasVideo und die Posts zu liken. Für jedes Like der Nutzer unter einemder Posts spendet das Unternehmen 20 Cent. Die Summe, die bis zumEnde der Aktion, am 23. Dezember, gesammelt wird, kommt dem Wohl vonKindern zugute und geht an die Hilfsorganisationen SOS-Kinderdorf,Unicef, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsches Kinderhilfswerk,Make-A-Wish® Deutschland und DIE ARCHE.Informationen rund um den Lidl-Weihnachtsfilm sowie der jeweilsaktuelle Spendenstand werden auf der Kampagnen-Micrositewww.lidl.de/gutegeste veröffentlicht. 