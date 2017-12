Neckarsulm (ots) -Bewusst einkaufen, ausgewogen ernähren, vital bleiben: DieserDreiklang steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne, die derLebensmitteleinzelhändler zu Jahresbeginn startet. Unter demkommunikativen Dach "Lidl Vital" fasst Lidl sein Engagement fürBewegung, bewusste Ernährung und Sport zusammen und bespielt damitkünftig regelmäßig alle relevanten Kommunikationskanäle. Den Anfangder 360-Grad-Kampagne macht das Magazin "Alles fit? Sportlich & vitalins neue Jahr", das ab Januar 2018 kostenlos in bundesweit allen rund3.200 Lidl-Filialen für die Kunden ausliegt. Hinzu kommen diewöchentlichen Haushaltshandzettel, Filialplakate und weiterePOS-Medien, TV- und Radio-Spots sowie Social Media-Aktivitäten unddie Microsite www.lidl-vital.de.Experten unterstützen mit FachwissenIn den Kundenmedien werden die Kooperationen von Lidl mit Expertenaus den Bereichen Sport und Gesundheit erlebbar gemacht: Profis desDeutschen Handballbundes und die ehemalige Biathletin MagdalenaNeuner geben Profi-Tipps, wie Bewegung und ausgewogene Ernährungeinfach in den Alltag integriert werden können. Neuner tritt darüberhinaus in TV-Spots auf. Auch die Experten der DeutschenDiabetes-Hilfe teilen ihr Fachwissen mit den Kunden und zeigen, wiedas Lidl-Sortiment sie bei bewusster Ernährung und Bewegung im Alltagunterstützen kann.Dazu gehören neben Lebensmitteln wie frisches Obst und Gemüse auchSportbekleidung und -geräte sowie Küchengeräte wie Smoothie-Makeroder Entsafter. Am Point-of-Sale erleichtert Lidl den Kunden dieProduktauswahl zusätzlich mit Aktionsfahnen, besonderenPreisschildern und Kennzeichnungen auf den Produktverpackungen."Als großer Händler in Deutschland sind wir Teil der Gesellschaftund möchten unserer Verantwortung gerecht werden. Mit 'Lidl Vital'wollen wir Anregungen geben, wie man sich für kleines Geld bewussternähren und bewegen kann. Dabei geht es uns nicht um den erhobenenZeigefinger, sondern darum, unseren Kunden Alternativen aufzuzeigen",erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Lidl Vital - vielfältiges Engagement unter einem DachAls Profi für Lebensmittel trägt Lidl mit seinem Sortiment zurbewussten Ernährung seiner Kunden bei. Mit täglich frischem Obst undGemüse sowie einem großen Angebot an Artikeln aus biologischem Anbaufinden diese alles, was sie für eine ausgewogene Ernährung benötigen.Für die besonderen Bedürfnisse ergänzen gluten- und laktosefreiesowie vegetarische und vegane Produkte das Sortiment.Als Partner für Gesundheit will Lidl seine Kunden fürGesundheitsthemen sensibilisieren und setzt sich unter anderemgemeinsam mit der Deutschen Diabetes-Hilfe dafür ein, das Bewusstseinfür die Volkskrankheit Diabetes Typ 2 in der Bevölkerung zu stärken.Im Rahmen seiner "Reduktionsstrategie" will Lidl bis 2025 denzugesetzten Zucker sowie Salz in seinem Eigenmarkensortiment um 20Prozent reduzieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit derLidl-Fruchtschule ein bundesweites Ernährungsbildungsprogramm insLeben gerufen, das Grundschülern die bewusste Ernährung und Bedeutungvon Obst und Gemüse spielerisch beibringt.Als Förderer des Sports unterstützt Lidl zum Beispiel die DeutscheHandball Nationalmannschaft als offizieller Lebensmittelpartner. DasUnternehmen fördert jedoch nicht nur die Stars von heute sondernengagiert sich bei "Jugend trainiert für Olympia" auch für denNachwuchs.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell