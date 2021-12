"Lidl Tierwohl-Dialog" in Berlin - Nach Worten folgen Taten / Lidl führt als erster Händler flächendeckendes "5xD"-Angebot bei Schweinefrischfleisch und Wurstwaren der Marke "Metzgerfrisch" ein

Bad Wimpfen (ots) -Im Rahmen des Formats "Lidl im Dialog - Gemeinsam mit der deutschen Landwirtschaft zu mehr Tierwohl" hat Lidl am 30. November in Berlin mit Akteuren aus der Branche bezüglich der Transformation zu mehr Tierwohl in der deutschen Landwirtschaft diskutiert. Viele der aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätze wurden vertieft betrachtet. Einer der wesentlichen Konsenspunkte ist die klare Notwendigkeit und Erwartungshaltung einer verpflichtenden Haltungs- und Herkunftskennzeichnung über alle Vertriebskanäle hinweg. Dies wird die Nachfrage nach deutschen, tierischen Erzeugnissen aus höheren Tierwohlstandards auch zukünftig deutlich steigern und trägt dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Transparenz Rechnung. Des Weiteren ist ein Abbau der genehmigungsrechtlichen Hemmnisse für den Umbau von Ställen erforderlich sowie die gezielte Förderung durch die Politik für den Umbau dieser.Konsequenter Ausbau der tierischen Erzeugnisse aus deutscher HerkunftAls zuverlässiger Partner der deutschen Landwirtschaft setzt Lidl konsequent auf heimische tierische Erzeugnisse in seinem Sortiment: Die gesamte Trinkmilch stammt zu 100 Prozent aus deutscher Herkunft. Das Frischfleisch und Frischgeflügel kommt nahezu ausschließlich aus Deutschland. Im Rahmen des Dialogs gibt das Handelsunternehmen eine weitere bedeutende Maßnahme bekannt: Gemeinsam mit seinen Partnern hat Lidl in den letzten Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, ein ausreichendes Angebot an "5xD"-Schweinefrischfleisch (Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung/Verarbeitung) sicherzustellen. Somit wird Lidl als erster deutscher Händler im ersten Quartal 2022 ein flächendeckendes "5xD"-Angebot bei konventionellem Schweinefrischfleisch sowie Wurstwaren der Marke "Metzgerfrisch" einführen.Die Erkenntnisse aus dem Dialog wird Lidl nutzen, um einen Fahrplan für mehr Tierwohl zu entwickeln und diesen konsequent mit allen Teilnehmern der Wertschöpfungskette umsetzen.Parallel wird das Unternehmen die Impulse aufgreifen und auch im politischen Dialog für Unterstützung werben.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell