Neckarsulm (ots) -Ob Sonnenanbeter oder Schattenliebhaber: Im Sommer benötigt dieHaut den richtigen Sonnenschutz. In jede Handtasche und zumBadeausflug gehört spätestens ab jetzt die "Cien Sun SonnenmilchClassic" mit Lichtschutzfaktor 30 von Lidl. Das Eigenmarken-Produktdes Unternehmens wurde in der aktuellen Juli-Ausgabe der StiftungWarentest mit 18 weiteren Sonnenschutzlotions und -sprays getestet.Mit der Gesamtnote 1,3 ("Sehr gut") gehört die Lidl-Sonnenmilch zuden besten und mit einem Preis von 1,18 Euro pro 100 Millilitergleichzeitig zu den günstigsten Produkten. Im Test überzeugte dasSonnenschutzmittel mit der Einhaltung des angegebenenLichtschutzfaktors und bei der Feuchtigkeitsversorgung.Lidl-Sonnenschutz dauerhaft geprüfte QualitätVom Sonnenspray für Kinder bis hin zu Produkten mitunterschiedlichen Sonnenschutzfaktor - die Sonnenschutzmittel derLidl-Eigenmarke "Cien" schneiden seit Jahren bei Stiftung Warentestund Ökotest mit "Sehr gut" und "Gut" ab. Ob "Sonnenmilch Classic" mitLichtschutzfaktor 20, das "Transparente Sonnenspray Sport" oder das"Sonnenspray für Kinder": Die Cien-Sun-Produkte punkteten jedes Malmit ihrer Qualität, mit den Inhaltsstoffen und bei der Anwendung.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet aufwww.lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell