Lidl Plus für alle: Die digitale Kundenkarte geht bundesweit an den Start

Neckarsulm (ots) - Exklusive Preisvorteile, Sofortgewinne, digitale Kassenbons und vieles mehr - nach erfolgreichem Abschluss der Testphase können Kunden ab dem 14. September die kostenlose Lidl-Plus-App bundesweit in allen 3.200 Lidl-Filialen nutzen. Zum Start erhalten alle neu registrierten Nutzer einen 5-Euro-Willkommenscoupon, den sie beim nächsten Einkauf über 30 Euro einsetzen können. "Wir wollen mit der Lidl-Plus-App unseren Kunden ein weiteres Argument bieten, bei Lidl einzukaufen und dadurch bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen", erklärt Dominik Eberhard, Geschäftsführer Digital bei Lidl Deutschland. "Lidl Plus ist ein wichtiger Baustein der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und verknüpft dabei unser digitales und stationäres Geschäft noch stärker miteinander." Dass dieses Konzept sehr gut bei den Kunden ankommt, zeigte sich in der Testregion in Berlin und Brandenburg, wo Kunden Lidl Plus bereits seit letztem Jahr nutzen können. Schon jetzt ist die Lidl-Plus-App eine der am besten bewerteten Apps im deutschen Handel. Kunden können die Lidl-Plus-App kostenlos aus dem Apple App Store oder bei Google Play herunterladen, sich innerhalb von nur 90 Sekunden registrieren und direkt von zahlreichen Vorteilen bei jedem Einkauf profitieren.Diese Vorteile bietet Lidl Plus zum deutschlandweiten Start- Digitale Kundenkarte: Einfacher Scan der digitalen Kundenkarte an der Kasse. Alle Vorteile mit einem Scan.- 5-Euro-Willkommenscoupon: Neu registrierte Lidl-Plus-Nutzer erhalten einen 5-Euro-Preisnachlass bei ihrem nächsten Einkauf über 30 Euro.- Digitale Coupons: Die digitalen Coupons lassen sich vor oder während des Einkaufs ganz einfach in der Lidl-Plus-App aktivieren und beinhalten Rabatte auf ausgewählte Produkte.- Rabattsammler: Alle Einkäufe innerhalb eines Monats werden im Rabattsammler aufsummiert. Die Kunden können verschiedene Stufen erreichen und erhalten für jede Stufe einen exklusiven Coupon.- Digitales Rubbellos: Nach jedem Einkauf bekommen die Nutzer von Lidl Plus ein digitales Rubbellos mit Sofortgewinnen.- Digitaler Kassenbon: Der Kassenbon wird nach dem Einkauf digital auf dem Smartphone gespeichert. Er kann auch für unkomplizierte Rückgaben eingesetzt werden.- Digitale Prospekte: Alle aktuellen Lidl-Prospekte sind jederzeit auf dem Smartphone abrufbar.- Vorteile bei Partnern: Lidl-Plus-Kunden erhalten immer wieder neue Preisvorteile bei attraktiven Partnerunternehmen, zum Deutschlandstart unter anderem bei Tankstellen, Restaurants und Freizeitangeboten. Damit alle Lidl-Plus-Funktionen unabhängig vom Netzempfang des Mobilfunkanbieters genutzt werden können, hat Lidl in diesem Jahr bereits das kostenfreie "LidlPlusWLAN" in allen 3.200 Filialen eingeführt. Auch in Spanien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Österreich, Polen und vielen weiteren Lidl-Ländern kann die Lidl-Plus-App genutzt werden. Hierzu muss der Kunde einfach in den App-Einstellungen in das jeweilige Land wechseln.Kontinuierliche Weiterentwicklung und DatenschutzLidl arbeitet bereits an vielen weiteren Funktionen, um seinen Kunden noch mehr Vorteile zu bieten. Perspektivisch soll auch die Bezahlung mit der Lidl-Plus-App möglich sein. Bei der Entwicklung der App hat Lidl größten Wert auf Datenschutz gelegt und mit externen Datenschützern zusammengearbeitet. Unabhängig davon wurde die Lidl-Plus-App durch den TÜV Saarland als "TÜV geprüfte App" zertifiziert.Weiteres Bildmaterial erhalten Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2020/200911_lidl-plus).Footage-Material für TV-Berichterstattung ist auf Anfrage erhältlich.Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell