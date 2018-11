Lidl-Plastikstrategie 2025: Lidl reduziert Plastikeinsatz bei Flüssigwaschmittel und Frischfleisch (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Kleinere Flaschengröße und konzentrierterer Inhalt sparenjährlich rund 116 Tonnen Plastik bei Verpackung vonFlüssigwaschmittel ein- Anteil an recyceltem Material bei Verpackungen für Putz- undReinigungsmittel wird sukzessive weiter erhöht- Rund 200 Tonnen weniger Plastik pro Jahr durch optimierteSchalen für Frischfleisch und FrischgeflügelAuf die Ziele der Lidl-Plastikstrategie arbeitet Lidl mitkonkreten Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen und Warengruppenaktiv hin. Ab sofort bietet Lidl Deutschland Flüssigwaschmittelseiner Eigenmarken "Formil" und "Maxitrat" in allen Lidl-Filialen inkonzentrierterer Form und mit neuem Verpackungsdesign an. Dasermöglicht eine kleinere Flaschengröße und verringert den Einsatz vonPlastik um zukünftig rund 116 Tonnen pro Jahr.Verringerung der Packungsgrößen durch konzentrierteresFlüssigwaschmittelDurch die höhere Konzentration der Flüssigwaschmittel werden proWaschgang nur noch 55 Milliliter statt 75 Milliliter derLidl-Flüssigwaschmittel bei gleicher Waschkraft benötigt. Eineeindeutige Dosierungsempfehlung dient Kunden zusätzlich alsHilfestellung für die korrekte und nachhaltige Verwendung derFlüssigwaschmittel. Ein weiterer Vorteil für die Kunden: Durch diegeringere Packungsgröße sind die Flaschen leichter und damiteinfacher zu handhaben. Gleichzeitig werden bei der Herstellung derWaschmittel Energie und Wasser eingespart, der CO2-Verbrauch beimTransport wird durch die Reduzierung des Verpackungsgewichtsverringert.Höherer Anteil an recyceltem Material bei Verpackungen für Putz-und ReinigungsmittelBeim Putz- und Reinigungsmittelsortiment erhöht Lidl ab sofortsukzessive den Anteil an recyceltem Material in denProduktverpackungen. Dadurch werden im ersten Schritt insgesamt rund970 Tonnen Neuplastik pro Jahr durch recyceltes Material ersetzt. Ineinem zweiten Schritt soll dieser Anteil noch einmal erhöht werden,wodurch sich eine jährliche Ersparnis an Neuplastik von circa 1.810Tonnen bei Putz- und Reinigungsmitteln ergibt.Großes Optimierungspotenzial bei VerpackungenIm Februar hatte Lidl angekündigt, den Einsatz von Plastik bis2025 um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Dabei spielenOptimierungen am Verpackungsdesign der Lidl-Eigenmarken eine wichtigeRolle. "Unsere aktuellen Maßnahmen zeigen das große Potenzial für dieVermeidung oder Einsparung von Plastik im Verpackungsbereich. Daherwollen wir diesen Weg weiter konsequent verfolgen und auch künftigdie Produktverpackungen unserer Eigenmarken optimieren", erklärt JanBock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Dabei reduzierenwir nicht nur den Einsatz von Plastik, sondern testen kontinuierlichalternative Materialien und erhöhen sukzessive dieRecyclingfähigkeit von Verpackungen."Optimierte Schalen für Frischfleisch und Frischgeflügel sparenrund 11 Prozent PlastikeinsatzBei Produkten wie beispielsweise Hackfleisch oder Frischgeflügel,das aufgrund seiner Beschaffenheit den Einsatz einer formfestenVerpackung erfordert, setzt Lidl seit dem 1. November optimierteSchalen ein, die durch eine bessere Dickenverteilung am Boden undeine verbesserte Querstrebe dieselbe Stabilität bei wenigerMaterialeinsatz erreichen. So wird der Plastikverbrauch um 11 Prozentund damit um rund 200 Tonnen Plastik pro Jahr in Deutschlandreduziert. Lidl Deutschland arbeitet im nächsten Schritt daran, dierestlichen Fleisch- und Geflügelschalen sukzessive zu optimieren undauch an der Weiterentwicklung der Deckelfolie zu arbeiten, um dieRecyclingfähigkeit der gesamten Verpackung sicherzustellen.Erfolgreiche Plastikreduktion seit vielen JahrenLidl Deutschland hat in den letzten Jahren verschiedensteMaßnahmen zur Plastikreduktion durchgeführt: Als erster Discounter inDeutschland hat das Unternehmen 2017 die Standard-Plastiktüteabgeschafft und spart damit jährlich 3.500 Tonnen Plastik ein. Anfangdieses Jahres wurde die Foliendicke derGrafschafter"-Toastbrotverpackungen um 25 Prozent und dieVerpackungsgrößen der "Alesto"-Cashew-Nüsse um rund 20 Prozent jePackung reduziert. Mittlerweile sind zehn Sorten im Nuss- undTrockenfrucht-Sortiment der Eigenmarke "Alesto" umgestellt, sodassbei den Verpackungen rund 20 Prozent und damit 150 Tonnen Kunststoffpro Jahr eingespart werden. Bis Ende des Jahres 2019 wird Lidldarüber hinaus Einwegplastikartikel wie Trinkhalme, Einwegbecher und-gläser, Teller, Besteck und Wattestäbchen mit Plastikschaft komplettauslisten.Lidl Deutschland ist Teil der 360-Grad-Plastikstrategie derSchwarz Gruppe, die in den fünf Handlungsfeldern Vermeidung, Design,Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung aufinternationaler Ebene wirksame Lösungen im Kampf gegen Plastikmüllerarbeitet.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell