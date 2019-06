Lidl-Pfandspende: 17. Million für die Tafeln / Beim Bundestafeltreffen in Köln dankt Lidl seinen Kunden für die anhaltend große Spendenbereitschaft am Pfandautomaten (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Seit 2008 setzt sich Lidl im Rahmen der Zusammenarbeit mit demDachverband Tafel Deutschland e.V. aktiv gegen die Verschwendung vonLebensmitteln ein: Die täglichen Lebensmittelspenden von Lidl und diePfandspendenbeträge der Lidl-Kunden durch die Rückgabe von Leergut anden rund 6.100 Lidl-Pfandautomaten kommen den mehr als 940 örtlichenTafeln zugute. Nach dem zehnjährigen Jubiläum im letzten Jahr wirddie Zusammenarbeit von Lidl und den Tafeln 2019 erfolgreichfortgeführt und erreicht erneut einen wichtigen Meilenstein:Innerhalb eines halben Jahres und kurz vor dem 23. Bundestafeltreffenvergangene Woche haben Lidl-Kunden eine weitere Million Euro an denLidl-Pfandautomaten gespendet. Damit sind durch die Lidl-Pfandspendeseit Bestehen inzwischen insgesamt 17 Millionen Eurozusammengekommen, mit denen die Tafeln verschiedene Projekte umsetzenkönnen, beispielsweise Hausaufgabenhilfen für Kinder und Jugendliche,Kochkurse für Familien oder Kulturprogramme für Menschen inEinsamkeit und Altersarmut.Zu Gast beim Bundestafeltreffen 2019Beim diesjährigen Bundestafeltreffen vom 6. bis 8. Juni in Kölnbedankte sich Lidl vor rund 700 Vertretern der Tafeln sowie Freundenund Förderern aus Politik, Wirtschaft und Verbänden für dieerfolgreiche Zusammenarbeit. "Lidl stellt zwar die Infrastruktur zurVerfügung, aber ohne unsere spendenbereiten Kunden gäbe es diegroßzügige Pfandspende nicht", betonte Carolin Brandmayer,Geschäftsführerin bei Lidl Deutschland. "Daher gilt unser ganzbesonderer Dank sowohl unseren Kunden als auch den vielenehrenamtlichen Tafelmitarbeitern für deren tatkräftige Unterstützung,mit der die vielfältigen Projekte der Tafeln realisiert werdenkönnen."Jochen Brühl, Vorsitzender des Tafel Deutschland e.V., nutzte beider Versammlung die Gelegenheit, Lidl zum elften Mal den Tafel-Tellerals Symbol für die Wertschätzung der langjährigen Zusammenarbeit zuüberreichen: "Mit der großzügigen Spende, die erst durch die vielenLidl-Kunden möglich wird, konnten wir bereits viele wertvolleProjekte in die Tat umsetzen. Wir freuen uns sehr über dieungebrochene Spendenbereitschaft der Kunden und darüber, dass Lidluns weiterhin so großzügig unterstützt", erklärte Brühl.Optimierte Lebensmittelrettung dank Tafel-"Zukunftsfonds"Zusätzlich zur Pfand- und Lebensmittelspende hat Lidl 2018 denTafeln eine Million Euro für den neu gegründetenTafel-"Zukunftsfonds" zur Verfügung gestellt, um die Arbeit derTafeln noch nachhaltiger, umweltfreundlicher, digitaler und damitzukunftsfähig zu machen. Dazu gehört die schrittweise Digitalisierungder Lebensmittelrettung: Über eine maßgeschneiderte Software-Lösungsollen Einzelhändler und Tafeln besser miteinander vernetzt werden,sodass Tafel-Mitarbeiter genau wissen, wann Überschüsse in denFilialen anfallen, um diese gezielt abzuholen. So können Routen vorab
besser geplant, Leerfahrten vermieden und Ressourcen geschont werden.
Mit dem "Zukunftsfonds" wird die dafür notwendige technische
Ausstattung von bis zu 250 Pilot-Tafeln mit Tablets und Smartphones
finanziert und es werden Workshops zur Schulung der Tafel-Mitarbeiter
mit Unterstützung der Tafel Jugend durchgeführt. Bereits seit März 2008 unterstützt Lidl die Tafeln in Deutschland
mit Lebensmittel- und Pfandspenden. Mittlerweile verfügen etwa 6.100
Pfandautomaten in rund 3.200 Filialen über einen Spendenknopf für die
Tafeln und ermöglichen es den Kunden, bei der Rückgabe von Leergut
einen Teil- oder den gesamten Pfandbetrag zu spenden. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell