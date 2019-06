Neckarsulm (ots) -Lidl Deutschland hat sich mit der "Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie2030" entlang der gesamten Wertschöpfungskette kurz- und langfristigeZiele gesetzt und transparent veröffentlicht. Dafür hat derLebensmittelhändler in seinen vier Wertschöpfungsstufen "Rohstoffeund Landwirtschaft", "Lieferkette und Verarbeitung", "Betrieb undProzesse" sowie "Kunden und Gesellschaft" an Kennzahlen gebundeneMaßnahmen definiert, die auf das Wohl von Mitarbeitern, Umwelt undGesellschaft einzahlen. Die "Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030" imFortschrittsbericht "Heute für morgen handeln" findet sich onlineunter www.lidl-nachhaltigkeit.de/Fortschritt sowie in Print.Folgende Ziele (Auszug) plant Lidl in den kommenden Jahren zuerreichen:- Gemeinsam mit Partnern soll der Lebensraum für Insekten aufinsgesamt 5 Millionen Quadratmeter bis 2025 erhöht werden ("Rohstoffeund Landwirtschaft").- Bis 2025 sollen alle Kunststoffverpackungen der Eigenmarkenrecyclingfähig sein ("Lieferkette und Verarbeitung").- Es sollen bis 2030 ausschließlich natürliche Kältemittel in allenKältekomponenten eingesetzt werden ("Betrieb und Prozesse").- Bis 2025 soll der Salz- und Zuckergehalt in Eigenmarkenproduktenabsatzgewichtet um 20 Prozent reduziert werden ("Kunde undGesellschaft")."Die 'Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030' baut auf unseremlangjährigen Engagement für mehr Nachhaltigkeit in der gesamtenLiefer- und Wertschöpfungskette auf. Sie zeigt, welcheVerantwortungsfelder in den kommenden zehn Jahren bei uns besondersim Fokus stehen und worauf wir hinarbeiten wollen. Gleichzeitig istes uns wichtig, diese Maßnahmen und Ziele wie schon im 2018veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht transparent und messbar fürStakeholder und Kunden darzustellen, um sie über die wesentlichenSchwerpunktthemen zu informieren", erläutert Anita Wälz,Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit vonLidl Deutschland.Transparenz im NachhaltigkeitsengagementDie "Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030" ist Teil desFortschrittsberichts "Heute für morgen handeln", in dem dasUnternehmen anhand aktualisierter Kennzahlen nach GRI-Standard dieEntwicklungen im Nachhaltigkeitsprogramm für das Geschäftsjahr 2018darlegt. Vier Hintergrundgeschichten geben darüber hinaus einendetaillierteren Einblick in die Lidl-Wertschöpfungskette. Mit demFortschrittsbericht knüpft Lidl an den ersten Nachhaltigkeitsberichtan, der im Juni 2018 veröffentlicht wurde, um Leistungen, Maßnahmenund Ziele gebündelt messbar und für jeden einsehbar zu machen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reise und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell