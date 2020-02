Neckarsulm (ots) - Auf dem Weg zu "Zero Waste" hat sich Lidl im Rahmen derLidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030 verpflichtet, Lebensmittelverluste undorganischen Abfall bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren. Dazu setzt dasUnternehmen seit Jahren auf einen ganzheitlichen Systemansatz entlang derWertschöpfungskette, sodass überlagerte Lebensmittel bereits heute größtenteilsvermieden werden.Einführung von "Ich bin noch gut"-Boxen mit deutlich reduzierten ProduktenAb Ende Februar setzt Lidl mit "Ich bin noch gut" einen neuen Konzeptbausteinder Lidl-Lebensmittelrettung in allen rund 3.200 Filialen in Deutschland um.Qualitativ einwandfreie Artikel aller relevanten Warengruppen wieMolkereiprodukte, Frischeprodukte, Backwaren, Trockensortimentsprodukte,Tiefkühlprodukte etc. werden einige Tage vor Erreichen desMindesthaltbarkeitsdatums mit "50 Prozent"-Stickern versehen und in grünen Boxenmit der Aufschrift "Ich bin noch gut" angeboten. Je nach Sortimentsbereich sinddie Boxen leicht sichtbar beispielsweise in der Kühlung oder neben denAktionsartikeln in der Filiale zu finden. Damit ersetzt "Ich bin noch gut" diebisher angewandte Praxis bei Lidl, Produkte einiger weniger Warengruppen mit 30Prozent zu rabattieren und weitet die gezielte Preisreduzierung aus, umletztlich weniger wegzuwerfen."Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne. Durch 'Ich bin nochgut' können wir gemeinsam mit unseren Kunden ganz einfach und gezieltLebensmittel retten. Regionale Tests haben eine vielversprechende Reduktion vonLebensmittelverlusten im zweistelligen Prozentbereich ergeben. Die auffälligeund deutliche Reduzierung spricht Kunden konkret an und hilft uns alsUnternehmen, weniger abgelaufene Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Es istwichtig, neue Konzepte zu entwickeln und ständig zu hinterfragen, wo man nochbesser werden kann", sagt Tomasz Kuzma, Geschäftsleiter Vertrieb bei LidlDeutschland.Der gesteigerte Abverkauf durch gezielte Rabatte zahlt auch auf die bundesweiteStrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) "Zu gutfür die Tonne" ein, deren Logo ebenfalls auf den "Ich bin noch gut"-Boxenaufgedruckt ist. Gleichzeitig trägt Lidl damit zum globalen Ziel der VereintenNationen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster bei, bis 2030Lebensmittelabfälle um 50 Prozent zu reduzieren.Kundensensibilisierung "Ich halte oft länger, als man denkt" direkt auf derVerpackungRund die Hälfte der Lebensmittelverluste fällt in privaten Haushalten an. Lidlnimmt deswegen auch seine Kunden auf dem Weg zu "Zero Waste" mit. Mit demauffälligen "Ich halte oft länger, als man denkt"-Aufdruck unterstützt Lidl eineKampagne der Organisation "Too good to go". Dieser erinnert Kunden zu Hausedaran, auf die eigenen Sinne zu vertrauen und Lebensmittel vor dem Wegwerfenprüfend anzuschauen, zu riechen und zu schmecken. Lebensmittel sind oft auchnach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar. Den Hinweis wird Lidlsukzessive auf verschiedenen Produkten wie beispielsweise Milch oder Joghurtanbringen, weitere werden folgen. Zudem finden Kunden auf verschiedenenKommunikationskanälen wie beispielsweise lidl.de/Lebensmittelrettung Tipps zurpassenden Portionierung und Lagerung von Lebensmitteln sowie auf Lidl-KochenRezepte zur Resteverwertung.Lebensmittelrettung bei Lidl mit SystemDie Grundlage der Lidl-Lebensmittelrettung schaffen eine effiziente Logistik undbedarfsgerechte Warenbestellungen mithilfe eines effektivenWarenwirtschaftssystems, die in sehr guten Kalkulationen des Warenbestands undAbverkaufs resultieren. Um Lebensmittelverluste weiter zu verringern, prüft Lidlregelmäßig die Optimierung von Prozessen und Maßnahmen."Als Lebensmittelhändler schätzen wir den Wert von Lebensmitteln. Um effizientzu wirtschaften, liegt es in unserem eigenen Interesse, Ressourcen nachhaltig zunutzen. Daher engagieren wir uns mit der Lidl-Lebensmittelrettung vomLieferanten bis zum Konsumenten aktiv gegen die Verschwendung von Lebensmittelnund wollen Kunden informieren und motivieren, Lebensmittelretter zu werden",ergänzt Kuzma.Eine weitere Maßnahme der ganzheitlichen Lidl-Lebensmittelrettung ist die engereZusammenarbeit mit Lieferanten, ein Beispiel: Äußerlich weniger perfekte abergeschmacklich einwandfreie Tomaten werden püriert als Tomatenbasis verarbeitetund in der Obst- und Gemüseabteilung angeboten. Dem langjährigen Partner TafelDeutschland mit seinen regionalen Ausgabestellen stellt Lidl verzehrfähige undlebensmittelrechtlich unbedenkliche Ware kostenlos zur Verfügung. Die übrigegeringe Menge an Lebensmitteln, die weder verkauft noch gespendet werden kann,wird in Biogasanlagen zur Herstellung von Bio-Methan transportiert, daswertvolle grüne Energie zum Beispiel als Biokraftstoff für Autos liefert.www.lidl.de/LebensmittelrettungÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland.