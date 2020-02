Lidl-Innovation auf der Bautec: Erste Filiale mit Wohnungen in serieller Modulbauweise / Lidl und Bauunternehmen Max Bögl stellen strategische Partnerschaft und erstes Projekt vor (FOTO)

Neckarsulm/Berlin (ots) - Einfachheit, Effizienz und Innovation bei dernachhaltigen Immobilienentwicklung: Vom 18. bis 21. Februar 2020 ist Lidl alserster Lebensmitteleinzelhändler mit eigenem Stand auf der Bautec, derinternationalen Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik, vor Ort und tritt inAustausch mit Lieferanten, Unternehmen und potenziellen Mitarbeitern derBaubranche. Ziel von Lidl ist es, erste Wahl für Partner zu sein und damitinnovative Bauthemen wie das serielle und modulare Bauen aktiv voranzubringen.Auf der Messe wird Lidl erste erfolgsversprechende Projekte vorstellen.Gemischt genutzte Immobilie in Modulbauweise: Berlin Hönower StraßeDas erste Projekt für eine Lidl-Filiale mit Wohnbebauung in seriellerModulbauweise steht kurz vor Baubeginn: Gemeinsam mit dem Bauunternehmen MaxBögl befindet sich Lidl in den abschließenden Planungen für eineMixed-Use-Immobilie mit 26 Wohnungen. Die moderne und nachhaltige Lidl-Filialesoll in der Hönower Straße 97-99 in Berlin-Mahlsdorf entstehen. Dabei werden diedarüber liegenden Wohnungen aus Raummodulen bestehen, die bei Max Bögl inSengenthal mit einem sehr hohen Vorfertigungsgrad und höchster Präzisionproduziert und im Anschluss auf der Baustelle montiert werden. Aktuell läuft dasBaugenehmigungsverfahren. Der Baubeginn ist für Frühsommer 2020 geplant, dieBauzeit soll weniger als ein Jahr betragen.Modulbau in Serie: Innovativ, kostensicher und flexibelSerielles, modulares Bauen ist ein Teil der Lösung für Wohnraummangel inMetropolen. Der Bau ist kostensicher, schnell und von gleichbleibend hoherQualität. Für die Anwohner, die Städte und Lidl ergibt sich daraus eineWin-Win-Situation. "Beim modularen Bauen verringert sich die Bauzeit deutlich.Dadurch können wir schneller wieder für unsere Kunden öffnen, wenn wirbeispielsweise Filialen abreißen und mit Wohnungen neu bauen. Darüber hinausbedeutet die kürzere Bauzeit, dass Anwohner weniger durch die Baustellebeeinträchtigt werden. Für die Städte bringen wir die Quartiersentwicklungvoran, indem wir die Versorgung sichern und beispielsweise neuen, attraktivenWohnraum schaffen", erläutert Alexander Thurn, Geschäftsleiter ImmobilienProjektentwicklung und Lagerexpansion bei Lidl Deutschland.Wie bei klassisch gebauten Immobilien wird auch bei maxmodul größter Wert aufIndividualität sowie architektonische und städtebauliche Qualität gelegt."Unsere seriell errichteten Immobilien lassen sich vielfältig gestalten undwerden auf die jeweiligen Standortbedingungen angepasst", sagt MarkusRichthammer, Vorstand Industrie bei Max Bögl. "Wir freuen uns, dass wir mit Lidleinen Partner haben, der gemeinsam mit uns diese innovative Bauform vorantreibtund sind sehr gespannt, unsere maxmodule erstmals in Kombination mit der Filialeeines Lebensmitteleinzelhändlers einsetzen zu können. Das Projekt hatzukunftsweisenden Charakter - davon sind wir überzeugt." Thurn ergänzt: "DieFirmengruppe Max Bögl ist mit ihrer Erfahrung auf dem Gebiet des seriellen undmodularen Bauens der ideale Partner, um diese Bauweise an einem Pilotprojekt zutesten."Als erster Lebensmitteleinzelhändler auf der BautecFür einen Nahversorger ist ein ansprechendes, modernes und nachhaltigesFilialnetz Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg. Daher bietet Lidl flexibleLösungen für verschiedenste Standorte - von der hochfrequentiertenInnenstadtlage mit Bestandsgebäuden über Projektentwicklungen für gemischtgenutzte Immobilien bis hin zur freistehenden Filiale. Daraus ergeben sich vieleKooperationsmöglichkeiten und Ansätze für innovative Baulösungen. Um gezielt inden Kontakt mit verschiedenen Unternehmen zu treten, wird Lidl als ersterLebensmitteleinzelhändler vom 18. bis zum 21. Februar 2020 auf derImmobilien-Fachmesse Bautec vertreten sein."Wir wollen für Unternehmen der Immobilienbranche die erste Wahl als Partnersein. Daher ist es unser Ziel, dem Fachpublikum unsere flexiblen Filialkonzeptezu präsentieren, Partner für gemeinsame Projektentwicklungen zu gewinnen undgemeinschaftlich Innovationen beim Bau voranzutreiben, insbesondere bei denwichtigen Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung", erklärt Jan Brenn,Geschäftsleiter Filialexpansion und Filialbau bei Lidl Deutschland.Auf der Messe präsentiert sich Lidl auch gezielt als attraktiver Arbeitgeber fürneue Kollegen im Immobilienbereich. Am Lidl-Stand auf dem Karrierecenter derMesse stellt das Unternehmen allen Interessierten die vielfältigenKarrieremöglichkeiten vor.Die Lidl-Stände auf der Bautec:- Fachmesse: Halle 4.2, Stand 4509- Karrierecenter: Halle 5.2b, Stand 560Podiumsdiskussion mit Lidl-Beteiligung: Innovationen - das Bauen von morgen20. Februar 2020, 13 Uhrmit Jens Peter Rohmann, Geschäftsführer Bau bei Lidl DeutschlandWeiteres Bildmaterial und ergänzende Informationen unter www.lidl.de/newsroomÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4518139OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell