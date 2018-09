Lidl-Fruchtschule startet im dritten Jahr mit 200 Schulklassen / Erstmaliger Exkurs: Dritt- und Viertklässler lernen, warum Artenvielfalt so wichtig für Lebensmittel ist (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Mit Beginn des neuen Schuljahrs 2018/2019 startet bundesweit auchwieder die Lidl-Fruchtschule: Im dritten Jahr in Folge besuchenqualifizierte Ernährungsfachkräfte 200 Grundschulklassen undmotivieren rund 5.000 Dritt- und Viertklässler, sich auf einerspielerischen Art und Weise mit einer ausgewogenen Ernährung zubeschäftigen. Dazu vermitteln sie den Schülern kindgerechtBasiswissen zu Gemüse und Obst und geben praktische Ernährungstipps.Der Höhepunkt der Doppelstunde ist das gemeinsame Zubereiten undVerkosten eines Smoothies aus frischem Gemüse und Obst. Abschließenderhalten die Schüler Informationsmaterialien und eine Lunchbox, umdas Gelernte nachhaltig umzusetzen und Gemüse oder Obst als Snack mitin die Schule oder für Freizeitaktivitäten mitzunehmen.Zum ersten Mal wird die Lidl-Fruchtschule in diesem Schuljahr umeinen Exkurs zum Zusammenhang von Artenvielfalt und Ernährungergänzt, der an die Initiative "Lidl-Lebensräume" anknüpft. Darinsollen Schüler lernen, wie wichtig Wildbienen und andereblütenbesuchende Insekten sind. Denn ohne diese Bestäuber gäbe es 80Prozent der Gemüse- und Obstsorten nicht. Die Schulen konnten sichwährend des Sommers an einer Teilnahme an der Lidl-Fruchtschule aktivbewerben.Lidl-Fruchtschule als Teil des Engagements für Ernährung undBewegungSeit 2016 unterstützt Lidl durch die Lidl-Fruchtschule dieKampagne "5 am Tag", die für eine Ernährung mit mindestens fünfPortionen Gemüse und Obst wirbt. Wer viel Gemüse und Obst isst, beugtschließlich Krankheiten wie beispielsweise Übergewicht oderHerz-Kreislaufschwäche vor. Da vor allem in den ersten zehnLebensjahren die spätere Einstellung zu Ernährung beeinflusst wird,sehen Experten in Angeboten zur frühen Ernährungsbildung großesPotenzial. Gleichzeitig kommt die Lidl-Fruchtschule dem Wunsch vielerBürger nach: Dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriumsfür Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zufolge wünschen sich 91Prozent der Befragten, dass Kinder in der Schule die Grundlagen guterErnährung erlernen sollten.Weitere Informationen finden Sie unter www.lidl.de/fruchtschuleund www.lidl.de/lebensraeume.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell