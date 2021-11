Bad Wimpfen (ots) -Gleich zwei Eigenmarkenartikel von Lidl punkten in der aktuellen Ökotest mit der Note "sehr gut". Die "Alesto Selection Walnusskerne naturbelassen" überzeugen die Tester mit einer starken Walnussnote im Geschmack und sind dabei leicht knackig und bissfest. Bei der Sensorik und den Inhaltsstoffen erhalten sie die Note "sehr gut" und erreichen auch in der Gesamtwertung ein "sehr gut".Auch die "Cien Care Handcreme", die zu den günstigsten Handcremes im Test gehört, erhält die Note "sehr gut". Bei der Wertung der Inhaltsstoffe bekommt sie ebenfalls ein "sehr gut". Die Lidl-Eigenmarken überzeugen wie üblich mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis in bester Qualität.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Ergänzendes Bildmaterial erhalten Sie auf unserem Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2021/211129_oekotest_dezember_2021_alesto_cien?startdate=&enddate=&category=212&search=).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell