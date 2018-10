Lidl ECO2NEXT: Nachhaltigkeit durch Effizienz und Innovation (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Filialkonzepts ECO2LOGISCH- Start von Mazda Carsharing auf Lidl-Parkplätzen inNordrhein-Westfalen- Teilnahme am Projekt "Urbane Energiewende: IntegrierteStrategien und Lösungen" der Deutschen EnergieagenturLidl investiert in ganzheitliche Projekte zum Klimaschutz: Daherhat das Unternehmen das Konzept ECO2NEXT entwickelt, dessen Maßnahmenkontinuierlich erweitert werden. Das Konzept ist dieWeiterentwicklung des Filialkonzepts ECO2LOGISCH von 2009 und bildeteinen ganzheitlichen Ansatz, bei dem über den Filialbau hinaus alleBereiche des Unternehmens über die gesamte Prozesskette hinwegeinbezogen werden. Dazu zählen beispielsweise Fahrzeuglogistik,Tätigkeitswege der Mitarbeiter, Material- und Warenrecycling sowieder Weg der Kunden zum Einkauf.Start von Mazda Carsharing auf Lidl-Parkplätzen inNordrhein-WestfalenSo möchte Lidl seinen Kunden auch alternative Mobilitätslösungennäher bringen. Daher plant das Unternehmen, unter anderem bei allenNeueröffnungen wenn möglich E-Ladesäulen in Verbindung mitPhotovoltaik-Anlagen zu errichten. Darüber hinaus wird Kunden inNordrhein-Westfalen gemeinsam mit Mazda, Choice und "Flinkster" derDeutschen Bahn ein Carsharing-Modell auf 50 Lidl-Filialparkplätzenangeboten. Nachdem die Fahrzeuge im September an die Standorte aufden Lidl-Parkplätzen ausgeliefert wurden, fiel in Leverkusen deroffizielle Startschuss mit dem Leverkusener Oberbürgermeister UweRichrath sowie Vertretern von Mazda und der Deutschen Bahn.Eine weitere Partnerschaft für neuartige Mobilitätsformen ist Lidlmit der Stadt Düsseldorf eingegangen: Als offiziellerMobilitätspartner möchte sich das Unternehmen intensiv mit der StadtDüsseldorf austauschen und gemeinsam neue Mobilitätskonzepteentwickeln und testen.Urbane EnergiewendeDie Erfahrungen mit dem Konzept ECO2NEXT teilt das Unternehmen imRahmen des dena-Projekts "Urbane Energiewende: Integrierte Strategienund Lösungen" mit anderen Partnern. Im Fokus stehen dabeiHerausforderungen wie die Suche nach geeigneten Technologien undGeschäftsmodellen, die zunehmende Digitalisierung sowie dieWeiterentwicklung von Infrastrukturen für die Energiewende stehen."Mit der Teilnahme am Projekt 'Urbane Energiewende: IntegrierteStrategien und Lösungen' der Deutschen Energieagentur (dena), wollenwir unsere Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung unsererEnergieeffizienz mit den Erfahrungen anderer Partner teilen und damitInnovationen vorantreiben", erklärt Wolf Tiedemann, GeschäftsleiterZentrale Dienste bei Lidl Deutschland. "Darüber hinaus erhalten wirselbst auch wichtige Impulse der anderen Projektpartner."Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell