"Lidl im Dialog" am 25. September in Berlin: Konstruktiver Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Interessensgruppen (FOTO)

Neckarsulm/Berlin (ots) -Inhaltliche Impulse zu Tierwohl, Herausforderungen in derLieferkette und Transparenz für den VerbraucherVon nachhaltigen Unternehmensstrategien bis hin zu eherpreisbasierten als wertegetriebenen Kaufentscheidungen aufVerbraucherseiten: Gastgeber Lidl Deutschland und rund 60 Vertreteraus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft haben amvergangenen Dienstag im Rahmen der Veranstaltung "Lidl im Dialog"über die Nachhaltigkeit und Zukunft im Einzelhandel diskutiert. BeimAuftakt der Dialogreihe in Berlin drehte sich alles um die Frage"Zwischen Verantwortung, Wettbewerb und Verbraucherwillen - Wie vielNachhaltigkeit im Einzelhandel ist möglich?"."Wir sind überzeugt, dass die Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitnur gemeinsam mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaftmöglich ist", betont Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzendervon Lidl Deutschland. "Für einen konstruktiven und regelmäßigenAustausch haben wir die Veranstaltungsreihe 'Lidl im Dialog' insLeben gerufen. Dabei können wir transparent über unsere Fortschritteinformieren und gleichzeitig wertvolle Anregungen zuOptimierungspotenzialen mitnehmen."Nachhaltigkeit aus verschiedenen PerspektivenZu Beginn der Veranstaltung erläuterte Oppitz die Grundpfeiler derLidl-Nachhaltigkeitsstrategie und hob vor allem die Verantwortung alsgroßer Lebensmittelhändler und Transparenz gegenüber allenInteressensgruppen hervor. Im Anschluss gab Renate Künast, Mitglieddes Bundestages des Bündnis 90/ Die Grünen, in einer Keynote zumThema "Nachhaltigkeit lohnt sich: Für Verbraucher, Handel undProduzenten" inhaltliche Impulse für die folgende Podiumsdiskussion.Mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit sah sie nicht nur den Handel in derPflicht, sondern auch die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zusetzen. Mit ihr diskutierten Sophie Herr, Leiterin des Teams"Lebensmittel" der Verbraucherzentrale Bundesverband, Dieter Overath,Vorstandsvorsitzender Fairtrade Deutschland, Stefan Genth,Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, und Jan Bock,Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Durch den Abend führteTanja Busse als Moderatorin.Die Mischung der Vertreter aus dem Einzelhandel, aus Verbänden undPolitik machte verschiedene Perspektiven, inhaltliche Schwerpunkteund Strategien mit Blick auf das Thema "Nachhaltigkeit" sichtbar. ImFokus der Diskussion standen vor allem Tierwohl, Herausforderungen inder Lieferkette und Transparenz für Kunden."Trotz des intensiven Wettbewerbs im Einzelhandel haben wir es mitvielen Projekten wie beispielsweise unserer Zucker- undSalzreduktionsstrategie oder der Erweiterung des Bio-Sortimentsgeschafft, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zubringen. Auch in Zukunft wollen wir mit ambitionierten Zielen undProjekten vorangehen und auch gemeinsam mit der Branchegesellschaftspolitische Themen anpacken", fasst Bock das Engagementvon Lidl zusammen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell