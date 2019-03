Finanztrends Video zu



Neckarsulm (ots) -Lidl Deutschland ruft aktuell das Produkt "Morbier AOP mitRohmilch hergestellt, 250g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum17.03.2019, der Losnummer 042 und dem Identitätskennzeichen FR25-155-001 CE des französischen Herstellers SA Perrin Vermot zurück.In einer Untersuchung wurden in dem betroffenen Produkt Shiga-Toxinbildende E.coli nachgewiesen. Shiga-Toxin bildende E.coli könnenAuslöser von Durchfallerkrankungen sein. Bei bestimmtenPersonengruppen (Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mitgeschwächtem Abwehrsystem) können schwere Krankheitsverläufeauftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden denRückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfallsverzehren.Das betroffene Produkt "Morbier AOP mit Rohmilch hergestellt,250g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.03.2019, der Losnummer 042und dem Identitätskennzeichen FR 25-155-001 CE des Herstellers SAPerrin Vermot wurde bei Lidl Deutschland in allen Bundesländern mitAusnahme von Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holsteinverkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat LidlDeutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus demVerkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialenzurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlicherstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Morbier AOP mitRohmilch hergestellt, 250g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum17.03.2019, der Losnummer 042 und dem Identitätskennzeichen FR25-155-001 CE des Herstellers SA Perrin Vermot betroffen. Andere beiLidl Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers SA Perrin Vermotsowie Morbier-Käse anderer Hersteller sind von dem Rückruf nichtbetroffen.Lidl Deutschland entschuldigt sich bei allen Betroffenen für dieentstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell