Lidl Deutschland erweitert Milchangebot mit Tierschutzlabel / Ab Anfang September führt Lidl zertifizierte Alpenmilch ein - Nachhaltige Kaufalternative für Verbraucher (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl Deutschland baut sein zertifiziertes Milchangebot weiter ausund führt für die Alpenmilch der Eigenmarke "Milbona" dieEinstiegsstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" ein. AbAnfang September steht die Alpenmilch mit dem anerkanntenTierschutzlabel in den Regalen im westlichen Nordrhein-Westfalen, inSüd- und Mittelhessen, in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland und inBaden-Württemberg. "Wir legen in unserer Sortimentsgestaltung großenWert auf Nachhaltigkeit und dazu gehört auch der Einsatz für mehrTierwohl. Die Milchkühe für die zertifizierte Alpenmilch leben unterverbesserten Haltungsbedingungen. Lidl-Kunden erhalten auf dieseWeise eine Kaufalternative und können sich bewusst für ein Produktentscheiden", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf LidlDeutschland.Ohne Gentechnik und mit ganzjähriger Bewegungsfreiheit für KüheDer Lebensmitteleinzelhändler führt seit September 2016 die"Milbona"-Alpenmilch im Sortiment. Seit Verkaufsstart ist dieLidl-Alpenmilch mit dem "Ohne Gentechnik"-Siegel des Verbands fürLebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) gekennzeichnet undentspricht den Standards des VLOG. Darüber hinaus gewährleistet diejetzt erweiterte Zertifizierung mit dem Tierschutzlabel unter anderemdie ganzjährige Bewegungsfreiheit der Tiere durch den konsequentenVerzicht auf Anbindehaltung, einen komfortablen Fress- und Liegeplatzfür jede Kuh und die Pflicht zur jährlichen Klauenpflege. Verbotenist beispielsweise die Enthornung ohne Betäubung.Lidl-Mehrwertkonzepte - Ausbau Zusammenarbeit mit DeutschemTierschutzbundDie "Milbona"-Alpenmilch ist nur ein Beispiel für Milchproduktevon Lidl, die einen Mehrwert bieten. Das Angebot an Kaufalternativenwächst kontinuierlich. Erst diese Woche verkündete Lidl ab Oktoberdie Einführung der Premiumstufe des Tierschutzlabes "Für MehrTierschutz" für alle Milchprodukte der Regionalmarke "Ein gutes StückBayern". Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mitLandwirten und Molkereien intensiv daran gearbeitet, das ProduktMilch aufzuwerten und damit neue Vermarktungsmöglichkeiten fürLandwirte zu schaffen. Neben der Alpenmilch führt Lidl im Norden undOsten Deutschlands auch eine Weidemilch. Im Sommer 2016 hat dasUnternehmen zudem als erster Händler in Deutschland Milchprodukteeiner Eigenmarke bundesweit auf "Ohne Gentechnik" umgestellt. "Mitden Milchprodukten von 'Ein gutes Stück Bayern' und der Alpenmilchbauen wir fortlaufend die Zusammenarbeit mit dem DeutschenTierschutzbund aus und tragen nachhaltig dazu bei, mehr Tierwohl indie Ställe zu bringen", ergänzt Bock. "Dabei sehen wir alle mitunseren Partnern entwickelten Mehrwertkonzepte als Investition in dieZukunft und zahlen den Landwirten für die Erfüllung zusätzlicherAnforderungen einen gemeinsam vereinbarten Zuschlag." So hat Lidlbeispielsweise im Rahmen der regionalen Eigenmarke "Ein gutes StückBayern" seit 2009 bereits über 14,8 Millionen Euro an dieteilnehmenden Landwirte ausgeschüttet.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- undNon-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit etwa 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen,Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeitauf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt,Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4Mrd. Euro Lidl Deutschland.Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell