Neckarsulm (ots) -Welche Produkte sind gerade im Angebot? Wie lange hat dienächstgelegene Lidl-Filiale geöffnet? Der Lidl-Assistent, kurz "LiA",bietet den Kunden künftig die Möglichkeit, diese und weitereInformationen rund um die Uhr innerhalb weniger Sekunden über denFacebook Messenger abzurufen. Auf dem neuen digitalenKommunikationskanal können Kunden des Lidl-Onlineshops darüber hinausbeispielsweise den aktuellen Sendungsstatus ihrer Bestellung erfahrenoder erhalten bei Fragen zu Themen wie Reisen oderKarrieremöglichkeiten Links zu den passenden Webseiten innerhalb desLidl-Onlineangebots. Möglich macht das ein Chatbot, ein textbasiertesDialogsystem, das auf eine Wissensdatenbank zurückgreift und aufdieser Basis Dialoge mit dem Nutzer ermöglicht. Diese Systeme sindauch als virtuelle persönliche Assistenten bekannt."Social-Media-User wünschen sich Informationen möglichst inEchtzeit. Daher haben wir uns entschieden, unseren Chatbot 'LiA' aufFacebook zu implementieren. Um eine möglichst gute Nutzererfahrung zubieten, werden wir dessen Funktionalität ständig weiterentwickeln",erklärt Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei LidlDeutschland. Für komplexere Fragestellungen steht den Kunden nach wievor der Kundenservice telefonisch oder per Mail zur Verfügung.So funktioniert der Lidl-Assistent"LiA" ist in den Facebook Messenger integriert. Um ihn zuaktivieren, müssen User die Facebook-Seite von Lidl Deutschlandwww.facebook.com/lidl im Browser oder der Facebook-App aufrufen undauf den Button "Nachricht" klicken oder den Messenger-Linkhttps://m.me/lidl öffnen. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster, indas die Fragen an den Lidl-Assistent eingetippt werden.Beispielfragen für "LiA"- "Was hat Lidl gerade im Angebot?" zählt auf, wie viele undwelche Artikel aus dem Standardsortiment derzeit im Preisreduziert sind und wie viel sie kosten.- "Welche Aktionen gibt es gerade?" liefert eine Übersicht deraktuellen Food- und Non-Food-Aktionen in den Filialen.- "Wo ist die nächste Filiale?" zeigt, wo die nächstgelegeneFiliale ist und wie lange sie geöffnet hat.Ab dem 13. März beginnt Lidl den Chatbot mit Facebook-Posts zubewerben, um ihn bei den Lidl-Fans bekannt zu machen und sie zuanimieren, den Assistenten selbst auszuprobieren. Im ersten Postwerden die Fans dazu aufgefordert, "LiA" ein Gesicht zu geben. Dafürkönnen sie zwischen zwei Avataren wählen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell