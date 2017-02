Lidl-Bike startet am 5. März in Berlin / 3.500 Lidl-Bikes für Berlin - Rückgabe innerhalb des S-Bahn-Ringes an jeder Straßenecke möglich - Eröffnungsveranstaltung am Berliner Hauptbahnhof (FOTO)

Neckarsulm (ots) -DB Rent startet am Sonntag, 5. März, mit dem Sponsor LidlDeutschland das stationsungebundene Fahrradverleihsystem Lidl-Bikefür Berlin. An diesem Tag findet eine Eröffnungsveranstaltung fürKunden und Fahrradbegeisterte am Berliner Hauptbahnhof statt. AlleBerlinerinnen und Berliner sind eingeladen, das neue Angebot amStart-Tag kostenlos zu testen. Lidl-Bike ist Teil der Call aBike-Familie und aktuell das größte Fahrradverleihsystem inDeutschland. Zum Einsatz kommen 3.500 fabrikneue Fahrräder."Wir freuen uns, dass wir Lidl-Bike schon so früh in der Saisonauf die Straße bringen können. Lidl-Bike ist im Vergleich zumDB-Angebot im letzten Jahr mehr als doppelt so groß. Gemeinsam mitLidl bieten wir einen noch größeren und besonders umweltfreundlichenTeil des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin", sagt Sylvia Lier,Vorsitzende der Geschäftsführung DB Rent. "Komfortabler ist esaußerdem: 3.500 Fahrräder sind im ganzen Innenstadtbereich verfügbarund können an jeder Straßenecke zurückgegeben werden."Wolf Tiedemann, Geschäftsleitung Lidl Deutschland, betont: "Mitdem Lidl-Bike bieten wir in Berlin einen einfachen Einstieg in dieemissionsarme Mobilität. E-Ladestationen für Pedelecs und Pkw anausgewählten Lidl-Filialen im Stadtgebiet ergänzen diesesServiceangebot. Für uns ist das ein weiterer Baustein, nachhaltigsterDiscounter in Deutschland zu werden."Im Basis-Tarif kostet Lidl-Bike einen Euro je 30 Minuten, wenn derKunde bei der Rückgabe eine der 353 Rückgabezonen nutzt. ImKomfort-Tarif ist die erste halbe Stunde dann sogar kostenlos. Das88km2-große Nutzungsgebiet deckt den Bereich innerhalb des BerlinerS-Bahn-Rings ab. Die 39 Lidl-Filialen in diesem Gebiet sind maximal200 Meter von einer Rückgabezone entfernt.Alle Kunden von Call a Bike sowie der Fahrradverleihsysteme mitweiteren Kooperationspartnern können auf Lidl-Bike ohne gesonderteAnmeldung zugreifen. Genauso steht auch Kunden von Lidl-Bike dasgesamte Call a Bike-Angebot deutschlandweit ohne eine weitereRegistrierung zur Verfügung. Beim neuen Angebot übernimmt DB Rent dieRolle des Systembetreibers und betreut die Kunden. Lidl ist Sponsorund Namensgeber des Fahrradverleihsystems.DB Rent ist seit fast 15 Jahren im Fahrradverleihgeschäft aktivund derzeit mit rund 13.000 Fahrrädern in 50 Städten der führendeAnbieter in Deutschland.Lidl betreibt rund 3.200 Filialen in Deutschland und gehört mitüber 75.000 Mitarbeitern zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlernin Deutschland. In Berlin gibt es rund 140 Lidl-Filialen.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deNicole KnappSprecherin Fernverkehr030/29760019 · presse@deutschebahn.comOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell