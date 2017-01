Lichtstarkes Hochleistungs-Standard-Zoom / Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm/F2,8-4,0 ASPH/O.I.S. (24-120mm KB) (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2,8-4,0 ASPH. / O.I.S.(24-120 mm KB) stellt Panasonic das erste Objektiv seiner Leica DGVario-Elmarit F2,8-4,0-Serie vor.Mit seinem Brennweitenbereich vom 24mm-Super-Weitwinkel bis120mm-Tele bietet dieses neue 5x-Zoom der Leica DG Vario-ElmaritF2,8-4,0-Serie einen für Foto- und Videoaufnahmen beachtenswertenBrennweitenbereich. Damit empfiehlt es sich für zahlreichealltägliche Aufnahmesituationen und Motive, für dynamischeLandschaften ebenso wie für Portraits oder auch dieAvailable-Light-Fotografie.In allen Objektiven dieser neuen Serie formen 9 Lamellen einepraktisch kreisrunde Blendenöffnung. Diese erzeugt beim Fotografierenmit großen Blendenöffnungen ein schönes, weiches Bokeh in denunscharfen Bereichen des Bildes. Bei allen Objektiven der neuen Reihekommt die Nano-Oberflächenvergütung von Panasonic zum Einsatz, umReflexe und Geisterbilder zu unterdrücken. Die Objektive der neuenSerie zeichnen sich aus durch eine robuste, staub- undspritzwassergeschützte Konstruktion und sind frostsicher bis -10 GradCelsius. So halten sie auch einem professionellen Einsatz unter rauenBedingungen stand.Die Konstruktion des Objektivs umfasst 14 Linsen in zwölf Gruppen,darunter vier asphärische und zwei ED-Linsen, die sphärischeVerzeichnung und chromatische Aberration wirkungsvoll unterdrückenund so für eine hervorragende Bildqualität sorgen. Dank der kompaktenBauweise geht der Einsatz des neuen Objektivs nicht zu Lasten derMobilität des Fotografen.Über die hohe Lichtstärke hinaus erweitert der O.I.S. (optischerBildstabilisator) die Einsatzmöglichkeiten unter schlechtenLichtverhältnissen, indem er Verwacklungen bei Aufnahmen aus freierHand effektiv unterdrückt. Das Objektiv arbeitet mit dem Dual I.S.Bildstabilisierungssystem der aktuellen*1 Panasonic LUMIX G-Kameraszusammen und schützt so noch sicherer vor verwackelten Bildern.*1) derzeit LUMIX GX8, GX80, G81 und GH5.Das neue Objektiv empfiehlt sich ganz besonders fürVideoaufnahmen. Der Linearmotor ist kompatibel zumHighspeed-Präzisions-Kontrast-AF-System der aktuellen LUMIX-Kamerasmit einem Datenaustausch entsprechend maximal 240 B/s. Er trägt zudemauch zu einer gleichmäßigen Fokussierbewegung bei. Zusätzlich zumgeräuscharmen Betrieb, der durch Innenfokussierung ermöglicht wird,unterstützt das fein abgestufte Blendenantriebssystem einegleichmäßige Belichtungssteuerung bei Helligkeitsänderungen währenddes Zoomens oder Schwenkens. Darüber hinaus wird auch die Sicherheitder AF-Tracking-Funktion beim Zoomen dank derHighspeed-Einzelbildanalyse bei der Fokuskontrolle verbessert.Das Angebot an Objektiven der Leica DG Vario-ElmaritF2,8-4,0-Serie wird kontinuierlich erweitert werden. EinSuper-Weitwinkel-Zoom 8-18mm (16-36mm KB) und ein Tele-Zoom 50-200mm(100-400mm KB) sind derzeit in der Entwicklung.Verfügbarkeit und PreisDas neue Leica DG Objektiv (H-ES12060) ist ab März 2017 im Handelerhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 999 Euro.Technische DatenOBJEKTIV 12-60mm/F2,8-4,0 ASPH/O.I.S..Anschluss Micro-FourThirds-BajonettBildwinkel diagonal 84°(W) - 20°(T)Brennweite 12-60mm (KB: 24-120mm)Lichtstärke F2,8 (W) - 4,0 (T)Kleinste Blende f/22Blendenaufbau 9 LamellenKürzeste Entfernung 0,2m (bei 12mm) / 0,24m(bei 60mm)Abbildungsmaßstab max. 0,3x (entsprechend 0,6x KB)Objektivkonstruktion 14 Linsen in 12 Gruppen (4 asphärische, 2ED-Linsen)Bildstabilisator Power-O.I.S. (Dual IS kompatibel)Fokussierung LinearmotorFilterdurchmesser 62mmDurchmesser x Länge 68,4mm Ø x 86mm(Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)Gewicht ca. 320gStandard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende,TragebeutelStand: Januar 2017. 