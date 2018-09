Lichtkunst bei Breuninger / Moments of Light by Michel Comte (FOTO)

Stuttgart (ots) -Helle Reflektionen am dunklen Nachthimmel - Breuninger und MichelComte erleuchten die kommende Herbst-/Winter-Saison unter dem Motto"Moments of Light". Für die Herbstkampagne des Fashion- undLifestyle-Unternehmens hat der Schweizer Multimedia-Künstler dienächtlichen Lichter globaler Metropolen eingefangen und präsentiertdiese in allen 11 Breuninger Department Stores.Für Michel Comte strahlen Städte wie Singapur, Paris oder New Yorkeine besondere nächtliche Magie aus, die man spürt, aber kaumbenennen kann. Mit seinen Moments of Light fängt der SchweizerMultimedia-Künstler diese Stimmung ein. Dabei hat er einen klarenFavoriten: "Es gibt etwas Unverwechselbares in der Nacht vonHongkong. Ich habe das Shooting in Peking zu machen versucht, aber eswar nicht dasselbe." Die Werke zeigt das nächtliche Lichtspielglobaler Metropolen in einem Farbspektrum von Gelb bis Rot vornachtblauem Hintergrund. Dabei erinnert Comte, der vor allem fürseine ausdrucksstarken Portraits weltberühmt ist, an eine langekünstlerische Tradition der Lichtkunst.Die Breuninger Herbstkampagne Moments of Light ist eineFortführung des erfolgreichen Marketing-Konzepts all is colour.Anfang des Jahres begeisterte dieses mit einem spektakulärenBlumenteppichmotiv aus 10.000 unterschiedlichen Blüten. "Mit Momentsof Light von Michel Comte ist eine Kampagne entstanden, die emotionalstark ist und in einer Symbiose Kunst und Mode vereint. Wir feierndamit den Start in die neue Modesaison. In Installationen und mitfarbenfrohen Motiven werden die neuesten Herbst-/Winterkollektionenauf eine Art und Weise inszeniert, die einzigartig ist und begeisternwird.", so Holger Blecker, Breuninger CEO und Vorsitzender derUnternehmensleitung.Die Kampagne geht weit über die Schaufenster-Kunst hinaus: DasVisual schmückt alle Kommunikationskanäle und dient auf den Flächenals Kulisse für die neusten Trends bei Breuninger. Als besondererBlickfang dienen Lichtinstallationen, die das Motiv beleben.Pressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon 0711/211-2100Telefax 0711/211-1541medien@breuninger.dewww.breuninger.comOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell