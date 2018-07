Hamburg (ots) -Er gehört zu den bekanntesten zeitgenössischen Künstlern. ÓlafurElíasson ist ein Mann fürs Unmögliche, berühmt für seinespektakulären Lichtinstallationen und Konzeptkunst. Im Interview mitMADAME spricht er über seine Arbeit, seine Ängste und seinen Vater.Die Beziehung zu ihm hat den Künstler sehr geprägt. "Die Kunst warunsere Gemeinsamkeit", sagt Ólafur Elíasson. "Als Junge wollte ichihm zeigen, wie toll ich bin, damit er mich liebt. Ich wurde dannüberproportional gut im Zeichnen." Hier liegt auch der Motor seinerKreativität: "Im Grunde habe ich mir das Zeichnen beigebracht, damitmein Vater mich mag."Seine Inspiration zieht Elíasson aus der Bedeutung, die seineArbeit haben kann: "Was mich inspiriert, ist das Gefühl, kausal mitder Welt verbunden zu sein. Dass es Konsequenzen hat, wenn ich etwastue, und dass es etwas bedeutet, wenn ich etwas sage. Das Schlimmstefür mich ist, wenn auf das, was ich tue und sage, keine Reaktionkommt."Seine Arbeit als Künstler bringt aber auch die Angst vor derIsolation mit sich. "Es ist nicht die Angst vor der physischen,sondern vor der psychischen Isolation: alleine unter Menschen zusein. Kreativität verbindet mich mit der Welt", sagt der 51-Jährige."In dem Moment, in dem ich nicht mehr verbunden bin, weiß ich garnicht mehr, ob ich existiere."Seine Ausstellungen werden millionenfach besucht, doch ein Projektliegt dem Künstler besonders am Herzen: Die 'LittleSun'-Solarleuchte. "Licht ist Leben", erklärt Elíasson. So ermöglichtseine Konzeption einer Solarleuchte Elektrizität in abgeschiedenenGegenden Afrikas: "'Little Sun' ist ein eigenes kleines Kraftwerk.Über eine Milliarde Menschen weltweit haben keinen Zugang zuElektrizität. "Little Sun" ermöglicht das Arbeiten und Lernen inabgeschiedenen Gegenden nach Sonnenuntergang."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (EVT 04.07.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle MADAME zurVeröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 91.535Exemplaren (IVW I/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell