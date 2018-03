Lichtenauer mit stabilem Ergebnis / Der Mineralbrunnen profitiert von der positiven Entwicklung der Glas-Mehrweggebinde (FOTO)

Lichtenau (ots) -Die Lichtenauer Mineralquellen GmbH verzeichnet für das Jahr 2017ein Ergebnis, das leicht über dem des Vorjahres liegt (+ 0,1 %).165,1 Millionen Liter alkoholfreie Getränke füllte das Unternehmen imvergangenen Jahr ab. Dies ist ein beachtliches Ergebnis, angesichtsder Tatsache, dass der AfG-Markt in Ostdeutschland 2017 nach NielsenMarktdaten um 3,1 % rückläufig war. Aufgrund vonSortimentsverschiebungen entwickelte sich der Umsatz von 50,3Millionen Euro leicht nach unten (- 0,6 %). Eine Entwicklung, die derzunehmenden Vorliebe der Verbraucher für regionale Produkte,insbesondere in der Kategorie Mineralwasser, entspricht. Die inSachsen beheimateten Lichtenauer Mineralquellen, die zur HassiaGruppegehören, sind mit ihrem Vollsortiment alkoholfreier Getränke seitJahren das erfolgreichste Mineralbrunnenunternehmen Ostdeutschlands.Besonders zufrieden zeigt sich Geschäftsführer Paul K. Korn mitder positiven Entwicklung des individuellen 1,0 LiterGlas-Mehrweggebindes für Lichtenauer Mineralwasser, das im letztenJahr um die Premium-Limonaden Feine Zitrone und Feine Orangeerweitert worden ist: "Seit Einführung unseresIndividual-Glasgebindes verzeichnen wir eine erhöhte und steigendeNachfrage für Glas. Zum einen, weil Verbraucher die Glasflaschewieder für sich entdecken, zum anderen konnten wir mit diesemhochwertigen Gebinde neue Zielgruppen abholen", erläutert Korn. Dashochwertige Individualgebinde, in dem seit Anfang letzten Jahres auchPremiumlimonaden vermarktet werden, verzeichnet allein im vergangenenJahr ein Plus von 41,2 %, der Absatz sämtlicher LichtenauerGlasgebinde wuchs um 12,6 %. "Wir sind sehr froh, dass dieses Angebotso gut angenommen wird. Denn dies ist der Weg in RichtungNachhaltigkeit, an dem unser Unternehmen langfristig arbeitet." Indiesem Jahr wird die 1,0 Liter Individualglas-Range auf die MargonMineralwässer ausgeweitet.Lichtenauer punktet mit Mineralwasser und Wässern mit AromaInsbesondere das natürliche Lichtenauer Mineralwasser hat sichentgegen der negativen Entwicklung im Gesamtmarkt positiv entwickelt.Es ist laut Nielsen Marktdaten das beliebteste regionaleMineralwasser auf dem umkämpften Markt in Ostdeutschland und wuchs2017 um 2,4 %.* Währenddessen war der Markt mit 3,5 % im Minus.* ImHeimatland Sachsen führt Lichtenauer die Spitze des Marktes klar an.Sein Anteil liegt hier bei 8,2 % und einem Plus von 5,9 % gegenüber2016.* Genau wie im bundesweiten Trend legt auch dieMineralwassersorte "Pur" - ohne Kohlensäure - bei Lichtenauer inSachsen mit einem Wachstum von 18,9 % am stärksten zu.* Die seitJahren für Ostdeutschland bestehende Marktführerschaft im Segment"aromatisierte Mineralwässer" konnte Lichtenauer auch 2017verteidigen und lässt alle anderen Marken in Ostdeutschland mit einemMarktanteil von 10,1 % - in Sachsen sogar 15,9 % - hinter sich.*Margon Bittergetränke führen den sächsischen Markt anDie sächsische Traditionsmarke Margon besetzt wie gewohnt mitihrer Bittergetränke-Range in den Sorten Bitter Lemon, Tonic Waterund Ginger Ale die Position des sächsischen Marktführers. Mit einemAnteil von insgesamt 20,1 % liegen sie deutlich vor allen anderenMarken dieses Segments.* Margon Mineralwasser belegt in Sachsenhinter der Schwestern-Marke Lichtenauer den 2. Platz mit einemMarktanteil von 4,2 %.* Ab April 2018 wird es ebenfalls in einemneuen 1,0 Liter Individual-Glas-Mehrweggebinde erhältlich sein.VITA COLA wächst und entfaltet "neue Energie"Die Marke VITA COLA konnte - während der Colamarkt inOstdeutschland einen Rückgang von 2,7 %* verbuchte - ihren Absatz2017 im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % auf 82,2 Millionen Litersteigern. Den größten Absatzanteil verzeichnete traditionell VITACOLA Original. Bei Colas und Limonaden bleibt VITA COLA die Nummer 1in Thüringen und Nummer 2 im Vertriebsgebiet Ostdeutschland.* Auchauf nationaler Ebene betrachtet, ist VITA COLA nach denInternationalen größte deutsche Cola-Marke. Auf dem historischenHöhepunkt der Marke ist es nur logisch, dass VITA COLA ihreProduktpalette im März 2018 um ein neues Segment erweitert: Unter derBezeichnung VITA ENERGY sind ab sofort erstmals Energydrinks von derMarke erhältlich. Sie werden in den innovativen Sorten Rote TraubeAçaí und Pfirsich Passionsfrucht in 0,33 Liter Sleek-Dosen angeboten.Über die Lichtenauer Mineralquellen GmbHDie Lichtenauer Mineralquellen GmbH ist ein selbstständigesTochterunternehmen der Hassia Mineralquellen Bad Vilbel GmbH & Co.Aktuell stellen 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 14Auszubildende, in Lichtenau über 60 Produkte mit circa 160verschiedenen Markenartikeln her. Mittels modernerHochleistungsanlagen und zeitgemäßer Logistik werden täglich rund700.000 Flaschen Mineralwasser - im Sommer bis zu 1 MillionenFlaschen - und andere alkoholfreie Getränke produziert undausgeführt.Über die HassiaGruppeDie HassiaGruppe zählt mit dem Stammhaus Hassia Mineralquellen inBad Vilbel und den Unternehmenstöchtern Bionade, LichtenauerMineralquellen, Glashäger Brunnen, Thüringer WaldquellMineralbrunnen, Wilhelmsthaler Mineralbrunnen sowie den KeltereienRapp's, Höhl und Kumpf zu den größten Mineralbrunnenbetrieben inDeutschland. Mit ihren starken Regionalmarken steht die HassiaGruppeheute auf Platz zwei des nationalen Rankings der absatzstärkstendeutschen Markenanbieter im Segment der alkoholfreienErfrischungsgetränke. In den östlichen Bundesländern belegt sie sogarmit Abstand den ersten Platz. Zum Selbstverständnis der HassiaGruppegehört ein umfangreiches Qualitätsmanagement von der Quelle bis indie Flasche. Quellenschutz, modernste Technik und engagierteMitarbeiter sind die Garanten dieser Qualitätssicherung. NachhaltigesHandeln und Verantwortung für Mensch, Umwelt und Natur sind dieGrundlagen der Hassia-Unternehmensphilosophie. Ein umfangreichessoziales Engagement in Kultur, Bildung und Sport rundet dasUnternehmensprofil ab. Das hessische Familienunternehmen wird heutein fünfter Generation geführt und feierte 2014 sein 150-jährigesFirmenjubiläum. Es versteht sich als klassischer Markenartikler, derunterschiedliche Mineralwässer und alkoholfreie Erfrischungsgetränkein den oberen Preisklassen anbietet. Im Jahr 2017 erwirtschaftete dieHassiaGruppe bei einem Gesamtabsatz von 778 Millionen Litern einenUmsatz von 246 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 1.200Mitarbeiter.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lichtenauer.de.*Nielsen, Basis: D-Ost, 52. KW 2017Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:Unternehmenssprecher:Paul K. Korn, GeschäftsführerPressekontakt:Katharina Voit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/EventmanagementTelefon: 037206 65-251E-Mail: katharina.voit@hassia-gruppe.comAdresse:Brunnenstraße 11, 09244 LichtenauTelefon: 037206 65-0, Fax: 037206 65-200www.lichtenauer.deOriginal-Content von: Lichtenauer Mineralquellen GmbH, übermittelt durch news aktuell