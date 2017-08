Lichtblick verwöhnt Mitarbeiter mit Zusatzleistungen zum Gehalt am stärksten

Berlin (ots) - 'Capital'-Ranking "Beste Benefits der deutschenWirtschaft" Berlin, 24. August 2017 - Der Ökostrom-AnbieterLichtblick hat es auf Platz eins des 'Capital'-Rankings "BesteBenefits der deutschen Wirtschaft" geschafft. Gut 20 Nebenleistungenbietet das Hamburger Unternehmen seinen Mitarbeiter an, darunterGesangsstunden bei einer professionellen Chorleiterin, Yogastunden,eine Flotte an Elektroautos, Elektrorollern und Elektrorädern, diedie Mitarbeiter auch privat nutzen können. Im Ranking der bestenBenefits folgten hinter Lichtblick auf Platz zwei und drei derEnergiekonzern Innogy und der Konsumgüterhersteller Henkel. Nebengroßen Dax-Konzernen sind unter den Top 30 auch deutsche Ablegerinternationaler Unternehmen wie der US-Landmaschinenhersteller JohnDeere oder der französische Brillenglashersteller Essilor. Danebensind auch kleinere Firmen wie der Naturheilmittelhersteller Heelvertreten.Solche Extras, die Unternehmen zusätzlich zum Lohn spendieren,werden als Aushängeschilder attraktiver Arbeitgeber und alsWettbewerbsvorteil im Kampf um Talente immer wichtiger. DasWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 09/2017) zeigt in der erstenStudie dieser Art, welche Unternehmen in Deutschland die besten undinnovativsten Benefits bieten. Eine umfassende Übersicht hat bislanggefehlt, die große Vielfalt an Extras sind selten extern und manchmalauch nicht mal intern bekannt. Gemeinsam mit der Personal- undManagementberatung Kienbaum hat 'Capital' jetzt erstmals einStimmungsbild in der deutschen Wirtschaft eingefangen. An der Umfragebei mehr als 1.000 Unternehmen haben sich über 100Personalverantwortliche beteiligt. Eindeutiges Ergebnis der Studie:Mehr als 80 Prozent der Unternehmen messen dem Thema eine hoheBedeutung zu. Fast 90 Prozent sagen, der Stellenwert von Benefitswerde noch steigen.Bei der Bewertung der Arbeitgeber mit den besten Benefits zähltenicht allein, wie viele klassische Zugaben (Firmenwagen, Firmenhandy,Versicherungszuschüsse) und innovative Extras (Game Room,Vorsorge-Kuren, Learning Journeys) die Unternehmen anbieten. In dieWertung floss auch mit ein, wie diese Sonderleistungen bekanntgemacht werden und ob deren Erfolg auch gemessen wird.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell