Lichtblick für Phoenix Solar: Erster operativer Gewinn seit 2010

SULZEMOOS (dpa-AFX) - Das Photovoltaik-Unternehmen Phoenix Solar hat erstmals seit Jahren wieder einen kleinen operativen Gewinn erzielt.



Im abgelaufenen Jahr belief sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf rund 611 000 Euro, wie Phoenix Solar am Freitag in Sulzemoos mitteilte. Es ist das erste positive Ergebnis seit dem Jahr 2010. Im Jahr 2015 hatte hier noch ein Minus noch 1,6 Millionen Euro gestanden. Unter dem Strich schrieb die Gesellschaft aber auch 2016 rote Zahlen. Der Nettoverlust verringerte sich aber von 5,2 auf 4,6 Millionen Euro.

Nachdem der Umsatz 2016 um fast 17 Prozent auf 139 Millionen Euro zugelegt hatte, erwartet der Vorstand für 2017 weitere Steigerungen. Die Erlöse sollen auf 160 bis 190 Millionen Euro zulegen. Das Ebit soll 1 bis 3 Millionen Euro erreichen. Schwarze Zahlen unter dem Strich will der Vorstand aber noch nicht versprechen. Angesichts der Kosten für Kredite und höherer Steuern bei den profitablen Tochterfirmen sei noch nicht mit einem signifikant positiven Überschuss zu rechnen, hieß es.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der Phoenix-Solar-Aktie legte am Morgen um 13 Prozent auf 3,37 Euro zu und erreichte damit den höchsten Stand seit September 2016.