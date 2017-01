Lichtblick für Jinko Solar

Infolge einer schwächeren Nachfrage nach Solarenergie und daraus resultierenden Überkapazitäten hatten die Produzenten von Solarstromprodukten im abgelaufenen Jahr mit großen Widerständen zu kämpfen. Hauptgrund war wiederum eine Kürzung der Einspeisetarife im chinesischen Binnenmarkt nach massiven Zubauten in der ersten Jahreshälfte. Alles in allem endete das in einem...