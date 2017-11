Lichtblick für Evotec

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie konnte in der vergangenen Woche per Saldo um 6,7% gewinnen, dennoch bleibt auf Sicht von zwei Wochen ein deutlicher Kursverlust in Höhe von 15% auf der Anzeigetafel. Evotec ist einer der weltweit führenden Anbieter von Forschungs- sowie Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Pharma und Biotechnologie. Im Mittelpunkt stehen dabei Basiswirkstoffe für neuartige...