Lichtblick für Deutsche Bank

Die Aktie der Deutschen Bank hat am Freitag deutlich an Wert abgegeben, Hintergrund sind die erwartet schwachen Zahlen: Im vierten Quartal 2017 werde das Konzernergebnis durch die US-Gesetzesänderung um 1,5 Milliarden Euro gedrückt, teilte die Bank am Freitag in Frankfurt mit. Daher erwartet die Bank für das Gesamtjahr 2017 einen geringen Nettoverlust. Vor Steuern werde das...