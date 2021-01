Ein Lichtblick: Flugverkehr im Dezember!

Die Reisebranche könnte sich in einem sehr frühen Stadium der Erholung befinden, da sich der Fußgängerverkehr an den Flughäfen bis in die Ferienzeit hinein “langsam erholt” hat und die Weihnachtsreise ein “Lichtblick” war, so die Standortanalysefirma Placer.ai.

Was geschah

Der Flughafen O’Hare in Chicago sowie die Flughäfen Dallas/Fort Worth, Miami International und New York JFK verzeichneten im Dezember eine Verbesserung des Verkehrsaufkommens gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung