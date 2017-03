Licht aus für die Umwelt: Netto unterstützt WWF Earth Hour

Maxhütte-Haidhof (ots) - Licht aus für die Umwelt! NettoMarken-Discount beteiligt sich erneut an der globalenKlimaschutzaktion "Earth Hour" seines Partners für Nachhaltigkeit WWFund schaltet am 25. März 2017 um 20:30 Uhr für eine Stunde dieBeleuchtung in den 19 Niederlassungen aus. Mit der Earth Hour setzenMillionen von Menschen weltweit ein unübersehbares Zeichen für denSchutz unseres Planeten. Durch die Teilnahme an der globalen Aktionverdeutlicht Netto Marken-Discount seine nachhaltigeUnternehmensausrichtung und bekräftigt sein Bekenntnis zumverantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.Überall geht das Licht aus - damit allen ein Licht aufgeht. DieEarth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) ist ein globalerAufruf, sich gegen die menschengemachte Erderwärmung und für denArtenschutz einzusetzen. Dafür wird im Rahmen der symbolischenKlimaschutzaktion des WWF am 25. März erneut 60 Minuten das Lichtausgeschaltet. Gemäß dem Motto "Für einen lebendigen Planeten" willdie Aktion zum Nachdenken anregen und deutlich machen, dass es füreinen erfolgreichen Klima- und Umweltschutz tagtäglich auf denBeitrag jedes Einzelnen ankommt. An der größten Umweltaktion der Erdenahmen im vergangenen Jahr weltweit Millionen Menschen aus 172Ländern teil.Dabei blieben rund um den Globus auch berühmte Wahrzeichen wie derPariser Eiffelturm oder das Brandenburger Tor im Dunkeln. Allein inDeutschland beteiligten sich 241 Städte sowie zahlreichePrivathaushalte und Unternehmen wie Netto Marken-Discount. "Bereitsseit 2009 unterstützt uns der WWF tagtäglich darin, den ökologischenFußabdruck von Netto noch weiter zu reduzieren.Treibhausgasemissionen sind dabei ein zentrales Thema. Mit unsererTeilnahme an der Earth Hour wollen wir unser Umfeld noch stärker fürden Klimaschutz sensibilisieren und daran erinnern, dass gerade diekleinen Entscheidungen im Alltag einen großen Einfluss auf unserenPlaneten haben", so Christina Stylianou, LeiterinUnternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.Eine Partnerschaft, die sich bewährt: Netto Marken-Discount undWWF Netto arbeitet bereits seit 2009 erfolgreich mit dem WWFDeutschland daran, Fisch und Meeresfrüchte im Eigenmarkensortimentschon bald zu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Mitdem Start der offiziellen Partnerschaft im Sommer 2015 haben diePartner ihre Kooperation weiter ausgebaut und ihre Arbeit um sechszusätzliche Schwerpunktfelder erweitert. Seitdem tragen auch immermehr nachhaltiger erzeugte Eigenmarkenprodukte das Logo der Natur-und Umweltschutzorganisation, die vom WWF anerkannte ökologischeStandards erfüllen (EU-Biosiegel, MSC, Blauer Engel und FSC) undentsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert sind.Damit wollen die starken Partner Verbraucher motivieren, sich fürnachhaltiger erzeugte Produkte zu entscheiden.Verantwortung für Umwelt und GesellschaftEngagement für Nachhaltigkeit geht bei Netto jedoch weit über diestrategische Partnerschaft mit dem WWF hinaus. Das zeigt sichbeispielsweise in der größten Mehrweggetränkeauswahl in derDiscountlandschaft sowie in einer umfassenden BIO-zertifiziertenEigenmarken-Range. Auch abseits des Sortiments übernimmt derLebensmittelhändler Verantwortung. So orientiert sich Netto beiNeubauobjekten seit vielen Jahren an umweltfreundlichen Baustandardsund hat bundesweit zahlreiche Energiesparmaßnahmen sowieumweltschonende Technologien in das Filial-Netz integriert. Maßnahmenwie hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte, Abwärme-Nutzung aus demKälteprozess und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung helfen dabei,den CO2-Ausstoß von Netto immer weiter zu reduzieren.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.180 Filialen, rund 75.000Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von12,4 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.510 Auszubildendenzählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetriebendes deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugtmit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.