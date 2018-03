Licht aus, Klimaschutz an: Santander beteiligt sich an Earth Hour 2018

Mönchengladbach (ots) -- Prinzip der Nachhaltigkeit zudem durch LEED-ZertifikatSantander beteiligt sich bereits zum wiederholten Male an derglobalen Klimaschutzaktion "Earth Hour". Für eine Stunde werden am24. März 2018 um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit weltweitzeitgleich in ganzen Städten, an bekannten Wahrzeichen und inMillionen von Privathaushalten für eine Stunde die Lichterausgeschaltet, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.Dass Santander das Prinzip der Nachhaltigkeit wichtig ist, zeigtauch die kürzlich erfolgte Auszeichnung der Unternehmenszentrale inMönchengladbach mit dem LEED-Zertifikat (Leadership in Energy andEnvironmental Design) in Gold, einem internationalen Award fürnachhaltig konstruierte Gebäude. Dieses Zertifizierungssystem setztweltweit Maßstäbe für die Planung und Entwicklung von ökologischextrem leistungsstarken Bauten, auch "Green Buildings" genannt.Santander hat in der Kategorie für Bestandsgebäude dabei nicht nurfür Gebäudekonzeption und -betrieb, sondern auch für den nachhaltigenEinkauf sowie die Verwendung von Versorgungsgütern den Gold-Statuserhalten.Auch wenn die Unternehmenszentrale also nachweislich höchstenökologischen Ansprüchen genügt - am Samstagabend um 20.30 Uhr heißtes dennoch auch hier für eine Stunde "Licht aus".Entstanden ist die Klimaschutzaktion Earth Hour 2007 in Sydney,als über 2,2 Millionen australische Haushalte für eine Stunde aufLicht verzichteten. Der WWF (World Wide Fund For Nature) hat dieEarth Hour ins Leben gerufen und hat das Ziel, weltweit auf einenbewussteren Umgang mit Umwelt- und Energieressourcen aufmerksam zumachen. Daher macht sich die Santander Gruppe auch global für denKlimaschutz stark und so heißt es an vielen Standorten auf der ganzenWelt: Licht aus, Klimaschutz an!Eindrücke der diesjährigen Aktion finden Sie ab dem 26. März 2018auf dem Santander YouTube-Kanal.Pressekontakt:Franziska RexCommunications02161 690-7426Franziska.Rex@santander.deMehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell