Berlin (ots) - Es ist eine einfache Idee, die am 24. März einweltweites Zeichen für mehr Klimaschutz setzt: Ab 20:30 Uhr bleibtdie LED-Beleuchtung am Funkturm für 60 Minuten dunkel. Mit dieserAktion unterstützt die Messe Berlin wie in den vergangenen Jahren dieKlimaschutzaktion "Earth Hour" der Naturschutzorganisation World WideFund For Nature (WWF).Bereits zum zwölften Mal werden Millionen von Menschen zeitgleichdas Licht löschen, sodass unzählige Haushalte, Gebäude undSehenswürdigkeiten in die Dunkelheit eintauchen. Die Aktionappelliert nicht nur an den weltweiten Einsatz für mehr Klimaschutz,in diesem Jahr stehen vor allem durch den Klimawandel bedrohteTierarten im Fokus. Mit der Teilnahme an der Earth Hour lädt dieMesse Berlin alle Berlinerinnen und Berliner dazu ein, sich an dieserAktion zu beteiligen. Gleichzeitig unterstreicht der Konzern durchein striktes Energiemanagement und gezielte Investitionen seineigenes Engagement für mehr Klimaschutz. So wird seit derZertifizierung des Energiemanagementsystems nach der DIN 50001 imJahr 2015, das Ziel die Energieeffizienz um jährlich mindestens 1% zuverbessern, regelmäßig übertroffen. Auch bei der Funkturmbeleuchtungwurde der Energiebedarf drastisch reduziert: Seit der Umstellung aufenergiesparende LED-Technologie im Jahr 2012 spart die Messe Berlinca. 75% Strom im Vergleich zu vorher. Die WWF Earth Hour begann 2007in Sydney und hat sich seitdem zu einer weltweiten Klimaaktion imKampf für mehr Umweltschutz entwickelt. Viele weltbekannte Gebäudebeteiligen sich und gehen mit gutem Beispiel voran, darunter dasEmpire State Building in New York, der Burj Khalifa in Dubai oder derEiffelturm in Paris.Über den Berliner FunkturmDer Berliner Funkturm hat am 3. September 2016 sein 90-jährigesJubiläum gefeiert. Seit seiner Einweihung zur 3. Funkausstellung imJahre 1926 hat der Funkturm mehr als 18 Millionen Gäste empfangen.Nach wie vor begeistern sowohl die kulinarischen Genüsse im"schwebenden Restaurant" in 55 Metern Höhe als auch diefaszinierenden Ausblicke von der Plattform in luftigen 126 Metern dieGäste aus aller Welt. Eigentümer des Berliner Funkturms ist das LandBerlin. Betreibergesellschaft ist die Capital Catering GmbH.Über die Capital Catering GmbHDie Capital Catering GmbH (CCG) ist ein Tochterunternehmen derMes-se Berlin. Das Kerngeschäft der CCG liegt auf dem BerlinExpoCenter City und dem Berlin ExpoCenter Airport. Dort übernimmt dieCCG die gastronomische Betreuung von Tagungen und Kongressen, Messenund Ausstellungen sowie Firmen-Veranstaltungen. Zudem betreibt dieCCG den Funkturm und das Funkturm-Restaurant.Das Unternehmen ist außerdem im Außer-Haus-Catering aktiv. Bei derCCG sind 135 festangestellte Mitarbeiter und bei großen Ereig-nissenbis zu 800 weitere Mitarbeiter im Einsatz.