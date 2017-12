Hamburg / London (ots) -"Licht an": Normalerweise heißt es, die richtige Beleuchtung hilftdabei, etwas perfekt in Szene zu setzen. Doch wie sieht es in denSchlafzimmern von Liebenden aus? Bleibt das Licht an oder schaffterst Dunkelheit im Zimmer die richtige Atmosphäre für Momente innigerZweisamkeit?Die Online-Arztpraxis DrEd (www.DrEd.com) hat in einer Studie über1.000 Menschen aus Europa und Amerika befragt, wie sie es mit derBeleuchtung bei einem romantischen Tête-à-Tête handhaben. DasErgebnis: Während die Mehrheit der Singles das Licht beim Liebesspielanlässt (54 Prozent), sind es bei verheirateten Paaren nur noch 43Prozent. Mit der Dauer der Beziehung steigt also scheinbar auch dieVorliebe für Sex im Dunkeln. Praktisch für alle "Lichtscheuen", dassgerade der Winter viele dunkle Stunden zu bieten hat.Übrigens: Laut Experten kann sich zu viel und zu helles Licht amAbend negativ auf den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus auswirken.Kunstlicht in der Dunkelheit hält oft auch länger wach. Daherempfehlen sich für gemütliche Abende und romantische Nächteindirekte, warmweiße Lichtquellen. Vielleicht ja ein Grund mehr fürsdunkle Schlafzimmer.DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen fürPatienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde 2010von David Meinertz und Amit Khutti in London (UK) gegründet. Siegehört zur Health Bridge Ltd. Seit dem Start der Services in 2011wurden mehr als 1,5 Millionen Behandlungen für Patienten ausDeutschland, Österreich, Schweiz, England, Irland und Frankreichdurchgeführt. Die bei DrEd angestellten Ärzte beraten und behandelnPatienten zeit- und ortsunabhängig per Internet (www.DrEd.com),Telefon und Video. DrEd ist bei der englischen Aufsichtsbehörde fürArztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert undrichtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungendeutscher Institute und Fachgesellschaften und des National Institutefor Health and Care Excellence (NICE).Pressekontakt:Tiffany Künster, Mail: Tiffany@DrEd.com, Telefon: +49 (0) 163 7024864Original-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell