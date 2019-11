Licht-Test-Mängelstatistik: Leichte Aufhellung in Sicht (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Die Bilanz des Licht-Tests 2019 fällt erfreulich aus: Zwarhatten 28,8 Prozent der Pkw Probleme mit der Beleuchtung, 2018 waren es aber mit32,6 Prozent noch deutlich mehr. Meisterbetriebe der Kfz-Innungen hatten imOktober die Beleuchtungen von etwa sechs Millionen Fahrzeugen überprüft. Ausüber 85 000 Mängelberichten erstellte der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe(ZDK) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) nun eine Statistik.Der Anteil der Blender, also der Fahrzeuge mit zu hoch eingestelltenScheinwerfern, ist demnach auf 8,5 Prozent gesunken (2018: 10,3 Prozent). Zuniedrig eingestellte Frontlichter sind mit 8,3 Prozent ebenfalls etwas seltenerbemängelt geworden (2018: 9,5 Prozent). Auch wenn die Tendenz der Testergebnissepositiv ist, Entwarnung gibt es nicht: Immerhin ist jeder fünfte Autofahrer mitmangelhaften Scheinwerfern unterwegs, fast jeder zehnte blendet damit sogar denGegenverkehr. Auf der Mängelliste stehen Hauptscheinwerfer mit 20,3 Prozentimmer noch an erster Stelle (2018: 23,7 Prozent). Bei 3,4 Prozent der Fahrzeugewar ein Hauptscheinwerfer komplett ausgefallen. Hochgerechnet auf denFahrzeugbestand von 47 Millionen Pkw ergibt das rund 1,6 Millionen Fahrzeuge,die als "Einäugige" auf den Straßen unterwegs sind.Beinahe traditionell gut schnitt Thüringen beim Licht-Test ab: 86,4 Prozent derFahrzeuge waren hier mit ordentlichem Licht unterwegs. Auch in Sachsen (75,6Prozent) und Baden-Württemberg (74,5 Prozent) waren viele Autos ohneBeleuchtungsmängel. Im Vergleich der Bundesländer belegt das Saarland denletzten Platz: Von allen Fahrzeugen, die dort für die Statistik gemeldet wurden,hatten 52,9 Mängel - doch auch hier gab es eine leichte Verbesserung (2018: 54,2Prozent). Ebenfalls hohe Mängelquoten haben auch die Stadtstaaten Berlin (48,1Prozent), Bremen (41,5 Prozent) und Hamburg (41 Prozent).Den Licht-Test gibt es seit 1956, er wird gemeinsam von ZDK und DVW organisiert.Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister. Als Partner stehen in diesem JahrMitsubishi Motors, Osram und Auto Bild zur Seite.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deHeiner Sothmann, Pressesprecher,Tel.: 030 / 516 51 05 - 21E-Mail: heiner.sothmann@dvw-ev.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4444876OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell