Licht-Test Gewinnspiel: Mitsubishi Outlander geht nach Hessen (FOTO)

Wiesbaden/Bonn (ots) - René Fischer aus Wiesbaden hat im Oktober seinFahrzeuglicht überprüfen lassen. Während der Wartezeit füllte er in seinemKfz-Meisterbetrieb einen Gewinnspiel-Flyer aus. Unerwartet flatterte ein paarWochen später die vorweihnachtliche Nachricht ins Haus: Er hat einen Plug-inHybrid im Wert von 44.990 Euro gewonnen. Nun konnte er sein neues Fahrzeug imAutohaus Haase in Wiesbaden abholen.Mitsubishi Motors ist offizieller Autopartner des Licht-Tests 2019.Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock betonte bei der Fahrzeugübergabe: "Gute Sichtund richtige Beleuchtung sind bei schlechtem Wetter und in der Dunkelheit das Aund O. Wir freuen uns, diese traditionsreiche und sinnvolle Aktion im Sinne derVerkehrssicherheit als Partner mit einem Outlander Plug-in Hybrid zuunterstützen." Seit vielen Jahren motiviert die Gewinnspielkooperation dieAutofahrer zusätzlich zu mehr Sicherheit durch gutes Licht.Wer den Licht-Test im Oktober erfolgreich besteht, bekommt eine Plakette für dieWindschutzscheibe und signalisiert damit der Polizei bei Verkehrskontrollen seingeprüftes Autolicht. Fast sechs Millionen Autofahrer haben ihr Autolicht testenlassen. "Durch die kostenlose Überprüfung des Auto-Lichts geben dieKfz-Meisterbetriebe jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag als geldwerteLeistung an die Autofahrer weiter", sagt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. DieBilanz fällt 2019 erfreulich aus: Mit 28,8 Prozent hatten weniger Pkw Problememit der Beleuchtung als noch im Jahr zuvor. Auch wenn die Tendenz derTestergebnisse positiv ist, Entwarnung gibt es nicht: Immerhin ist jeder fünfteAutofahrer mit mangelhaften Scheinwerfern unterwegs, fast jeder zehnte blendetdamit sogar den Gegenverkehr."Die Mängelquoten zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig der Licht-Test ist",erklärt Robert Haase, stellvertretender Obermeister der Kfz-InnungWiesbaden-Rheingau-Taunus und Geschäftsführer des Mitsubishi-Autohauses Haase.In Hessen liegt die Pkw-Mänglequote mit 28,6 Prozent noch knapp unter demBundesdurchschnitt. Allerdings gab es hier gegenüber 2018 (25,5 Prozent) einenleichten Anstieg. In Wiesbaden hatten in diesem Jahr 27,6 Prozent der FahrzeugeBeleuchtungsmängel.Seit 1956 organisiert das Deutsche Kfz-Gewerbe den Licht-Test gemeinsam mit derDeutschen Verkehrswacht. Neben Mitsubishi Motors wurde die Aktion 2019 auch vonAuto Bild und Osram unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister AndreasScheuer.Pressekontakt:Stefan MeyerPR-ReferentTel.: 0228/91 27 273E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4469956OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell