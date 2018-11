Licht-Test 2018: Düstere Bilanz für Brummis (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) -Defekte Beleuchtungsanlagen an Transportern, Lkw und Bussenstellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Dennoch sind 31 Prozent derNutzfahrzeuge in der dunklen Jahreszeit mit mangelhaftemFahrzeuglicht unterwegs. Das ergab die Bilanz der Oktober-Aktion"Licht-Test 2018", die der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK)und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) jetzt veröffentlichten. Mehr als4 700 Licht-Tests in den Mitgliedsbetrieben der Kfz-Innungen flossenin die Statistik ein. Im Ergebnis hat sich die Mängelquote zwar um1,5 Prozentpunkte gegenüber 2017 verbessert. Aber die Zahlen bleibenalarmierend hoch.Die Hauptscheinwerfer führen die Mängelliste mit 22,8 Prozent an(2017: 22,4 Prozent). Dabei ist der Anteil der Blender mit zu hocheingestellten Scheinwerfern auf 8,4 Prozent gesunken (2017: 10,1Prozent), während die Quote zu niedrig eingestellter Frontlichter mit7,9 Prozent nahezu unverändert blieb (2017: 7,8 Prozent). Bei 5,5Prozent der Nutzfahrzeuge stellten die Prüfer sogar einen vollständigausgefallenen Scheinwerfer fest (2017: 4,1 Prozent), einenTotalausfall bei 0,7 Prozent (2017: 0,5 Prozent). Ähnlich schlechteResultate lieferte auch die Heckbeleuchtung mit Defekten an 11,2Prozent der Fahrzeuge (2017: 9,3 Prozent). Das Bremslicht fiel bei4,1 Prozent der Tests auf (2017: 4,3 Prozent).Der Licht-Test wird gemeinsam von ZDK und DVW organisiert.Angesichts der anhaltend hohen Mängelquote appellieren die Verbändean Fahrer von Nutzfahrzeugen, nicht nur im Licht-Test-Monat Oktober,sondern das ganze Jahr auf die Beleuchtung zu achten, dieseregelmäßig kontrollieren und Mängel umgehend beheben zu lassen. InNfz-Meisterbetrieben und speziell ausgerüsteten Werkstätten derPrüforganisationen können Fahrer die Lichtanlage prüfen lassen.Weitere Informationen unter www.licht-test.de.Pressekontakt:Claudia Weiler, ZDK-PR-ReferentinTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: weiler@kfzgewerbe.deHeiner Sothmann, PressesprecherTel.: 030 / 516 51 05 - 21E-Mail: heiner.sothmann@dvw-ev.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell