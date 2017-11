Licht-Test 2017: Brummis mit besseren Aussichten (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) -Rund 32,5 Prozent der Nutzfahrzeuge sind in der dunklen Jahreszeitmit mangelhaftem Fahrzeuglicht unterwegs. Das ergab die Bilanz desLicht-Tests 2017, die der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK)und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) jetzt veröffentlichten. Mehr als5 200 Tests von Transportern, Lkw und Bussen flossen in die Statistikein. Die Mängelquote hat sich damit deutlich um neun Prozentpunktegegenüber dem Vorjahr verbessert. Dennoch sind die Zahlenalarmierend, denn defekte Beleuchtungsanlagen stellen ein hohesSicherheitsrisiko dar.Die Hauptscheinwerfer führen die Mängelliste mit 22,4 Prozent(2016: 28,5 Prozent) an. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil derBlender mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern auf 10,1 Prozentgesunken (2016: 13,2 Prozent). Die Quote zu niedrig eingestellterFrontlichter verringerte sich auf 7,8 Prozent (2016: 11 Prozent). Bei4,1 Prozent der Nutzfahrzeuge stellten die Prüfer sogar einenvollständig ausgefallenen Scheinwerfer fest (2016: 6 Prozent), einenTotalausfall bei 0,5 Prozent (2016: 1,8 Prozent). Bessere Resultatelieferte auch die Heckbeleuchtung mit Defekten an 9,3 Prozent derFahrzeuge (2016: 12 Prozent). Unverändert zum Vorjahr wurden rund 4,3Prozent der Nutzfahrzeuge ohne Bremslicht vorstellig.ZDK und DVW appellieren an Fahrer von Nutzfahrzeugen, nicht nur imLicht-Test-Monat Oktober, sondern das ganze Jahr auf die Beleuchtungzu achten, diese regelmäßig kontrollieren und Mängel umgehend behebenzu lassen. In Nfz-Meisterbetrieben und speziell ausgerüstetenWerkstätten der Prüforganisationen können Fahrer die Lichtanlageprüfen lassen. Schirmherr der Oktoberaktion 2017 war VerkehrsministerAlexander Dobrindt. Partner waren Renault, Osram, ADAC, Auto Bild,Fuchs Schmierstoffe und der Zentralverband der Augenoptiker.Weitere Informationen unter www.licht-test.de.Pressekontakt:Claudia Weiler, ZDK-PR-ReferentinTel.: 0228 / 91 27 273E-Mail: weiler@kfzgewerbe.deInternet: www.kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell