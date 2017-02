LichtBlick steigt in die Batterie-Vermittlung ein (FOTO)

Hamburg (ots) -LichtBlick vermittelt ab sofort Batteriespeicher der Unternehmensonnen und Fronius. Das Energie- und IT-Unternehmen bietetInteressierten alles aus einer Hand an - vom Preisvergleich über dieVermittlung der Solarspeicher inklusive Installation bis hin zurReststrom-Belieferung mit 100 Prozent Ökostrom aus Deutschland.Mehr Unabhängigkeit und ein Beitrag für die Energiewende leisten -das sind die beiden wesentlichen Gründe für viele Verbraucher, sichfür einen Batteriespeicher zu entscheiden. "Wer eigenen Solarstromerzeugt, möchte diesen auch möglichst selbst rund um die Uhr nutzenund nicht für ein paar Cent ins Netz speisen", so Gero Lücking,Geschäftsführung Energiewirtschaft bei LichtBlick. "Solarspeichererhöhen jedoch nicht nur die eigene Unabhängigkeit, sondern senkenauch deutlich die Energiekosten - Kunden sparen so einige HundertEuro im Jahr." Bei LichtBlick können Kunden eine sonnenBatterie vonsonnen oder eine Fronius Solar Battery auswählen. DieLichtBlick-Partner übernehmen dann die Installation derBatteriespeicher vor Ort.Die von LichtBlick vermittelten Batteriespeicher sindSchwarmBatterien®. Sie können zukünftig intelligent vernetzt in dieEnergiemärkte integriert werden. Indem sie überschüssigen Wind- undSolarstrom zwischenspeichern und bei Bedarf wieder ins Netzeinspeisen, entlasten die Batteriespeicher die Stromnetze undgewährleisten eine stabile Energieversorgung.Die jüngste Reform des EEG schafft laut LichtBlick eine ersteVoraussetzung für die Marktintegration von Heimspeichern. "Erstmalserkennt der Gesetzgeber den Mischbetrieb von Solarspeichern an -einerseits die Optimierung der Eigenversorgung, andererseits dieStabilisierung des Netzes. Für jede Kilowattstunde, die das Netzstabilisiert, fällt künftig keine EEG-Umlage mehr an", so Lücking.Allerdings seien weitere Reformen wie kostengünstige Messkonzepte undeine Entlastung bei den Netzentgelten erforderlich, um Heimspeicherwirtschaftlich in die Energiemärkte zu integrieren.LichtBlick bietet Verbrauchern über den Vermittlungsansatz eineneuartige und kundenorientierte Möglichkeit, mit wenigen Angaben einmaßgeschneidertes Batterieangebot zu erhalten. Kunden, die sich füreine Reststrom-Belieferung von LichtBlick entscheiden, erhalten einenRabatt auf den Kilowattstunden-Preis. Zukünftig sollenBatteriespeicher weiterer Anbieter, wie die Powerwall 2.0 von Tesla,in das Angebot aufgenommen werden.Weitere Informationen zur SchwarmBatterie® und deren Vermittlung:www.lichtblick.de/schwarmbatterieHinweis an Journalisten:Druckfähiges Bildmaterial finden Sie auf unserer Medienseite zumDownload: http://ots.de/rsLZgÜber LichtBlick:LichtBlick ist ein Energie- und IT-Unternehmen. Über eine MillionMenschen - die LichtBlicker - vertrauen bereits auf die reine Energiedes Pioniers und Marktführers für Ökostrom und Ökogas. Das innovativeUnternehmen entwickelt mit dem SchwarmDirigent® die IT-Plattform derEnergiewende zur intelligenten Vernetzung dezentraler Kraftwerke,Speicher und Lasten. LichtBlick beschäftigt 500 Mitarbeiter underzielte 2016 einen Umsatz von rund 670 Millionen Euro. Info:www.lichtblick.dePressekontakt:Anke Blacha, Referentin UnternehmenskommunikationLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 Hamburg, Tel: 040 / 63601209E-Mail: anke.blacha@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell