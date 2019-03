LichtBlick deckt auf: So werden Stromkunden getäuscht (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -LichtBlick hat den Strommix aller Energieversorger in Deutschlanduntersucht: 20 Prozent haben keine aktuelle Stromkennzeichnung.Noch-RWE-Tochter Innogy hat einen Anteil von fast 97 Prozent anfossiler und Atom-Energie in ihrem Strommix. 30 Prozent derUnternehmen haben unter 5 Prozent Ökostrom-Anteil, viele sindfehlerhaft.LichtBlick, größter deutscher Ökostromanbieter, hat erstmals dieStromkennzeichnung aller deutschen Energieunternehmen unter die Lupegenommen und den Strommix von insgesamt 1.171 Stromanbieternuntersucht. Die Daten wurden bis Mitte Februar 2019 auf denVersorger-Websites abgerufen. Das erste Ergebnis: Rund 20 Prozentkamen ihrer Pflicht nicht nach und haben keine aktuelleStromkennzeichnung auf ihrer Internetseite veröffentlicht, 7 Prozentder aktuellen waren fehlerhaft. Zudem ist der Strommix für den Kundenhäufig nicht leicht auffindbar. Dabei ist die Kennzeichnung derStromqualität in Deutschland Pflicht - jedes Energieunternehmen mussjeweils bis zum 1. November den Unternehmensstrommix veröffentlichen."Die Untersuchung zeigt, dass vielen Versorgern die transparenteInformation über den Strommix nicht sonderlich wichtig ist. Wirfordern die Bundesnetzagentur auf, eine solche vollständige Übersichtjährlich zur Verfügung zu stellen und damit eine echteVergleichbarkeit zu gewährleisten", fordert Gero Lücking,Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick.20 Prozent der Versorger haben keine aktuelle StromkennzeichnungWie bereits die Recherche 2018 unter den 50 größten Anbieternaufgezeigt hat, beschaffen die meisten Energieanbieter deutlich mehrKohlestrom, als in der gesetzlichen Stromkennzeichnung angegebenwird. "Die vom Gesetz her vorgeschriebene Darstellung zeigt leidernicht den tatsächlichen beschafften Strom der Unternehmen", so GeroLücking. Grund dafür ist ein - aus Verbrauchersicht - komplizierterMechanismus: Jeder Versorger muss in seinem individuellen Strommixden Anteil von EEG-gefördertem Ökostrom mit angeben. Dieser stieg2017 für viele Versorger sogar erstmalig über die 50 Prozent Marke.Der Versorger kauft diesen Strom aber tatsächlich gar nicht fürseine Kunden ein. "Dem Kunden soll vermittelt werden, welchen Anteiler durch die Zahlung der EEG-Umlage am Ausbau der Erneuerbaren hat",sagt Lücking. "Die jetzige Regelung suggeriert aber, dass derVersorger einen hohen Anteil an Ökostrom einkauft und liefert". Daherhat LichtBlick den jeweiligen Strommix aller deutschen Stromversorgerohne den virtuellen und rein finanziellen EEG-Anteil ausgerechnet."Nur so wird der Strommix - also der tatsächliche Stromeinkauf desjeweiligen Anbieters - transparent." Die virtuelle Anrechnung desklimafreundlichen EEG-Stroms verbessert auch die CO2-Bilanz derStromtarife - allerdings nur auf dem Papier.Null Prozent Anteil von Ökostrom im bereinigten UnternehmensmixDie Ergebnisse dieser Berechnung sprechen für sich: 30 Prozent dergelisteten Versorger haben in ihrem Unternehmensmix weniger als 5Prozent Anteil an erneuerbaren Energien. Noch-RWE-Tochter Innogyweist zum Beispiel in der Unternehmens-Stromkennzeichnung einenÖkostromanteil von insgesamt 46,6 Prozent an. Tatsächlich hat derVersorger nur 2,91 Prozent Ökostrom für die Kunden beschafft. DerAnteil an fossiler und Atom-Energie beträgt hingegen offiziell nur 53Prozent, liegt aber faktisch bei 97 Prozent. Bei weiteren, großenAnbietern ist die Situation ähnlich: EnBW hat einen Ökostromanteilvon nur 7,01 Prozent (statt wie angegeben 56,2%), bei Eon sind es8,45 Prozent (statt 55,6%), bei E wie einfach 17,6 Prozent (statt61,2%).Besonders dreist ist der gesetzlich verordnete Etikettenschwindelbei knapp 40 Anbietern in Deutschland: Sie weisen den EEG-Anteil inihrem Strommix aus, haben aber gar keinen eigenen Ökostrom in ihremPortfolio, sondern ausschließlich fossile oder Atom-Energie. Auf deranderen Seite sind mittlerweile rund 19 Prozent der gechecktenUnternehmen reine Ökostromanbieter.LichtBlick fordert weiterhin von der Bundesregierung, sich füreine transparente und ehrliche Stromkennzeichnung einzusetzen.Künftig sollen die Versorger nur die Energiemengen ausweisen dürfen,die sie auch tatsächlich für ihre Kunden beschaffen. "Es muss auchdrin sein, was draufsteht", so Lücking.Eine Übersicht aller Energieversorger ist unterwww.lichtblick.de/strommix verfügbar.Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell