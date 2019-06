Libyscher Staatsfonds: Erlaubnis zur Berufung verweigert

London (ots/PRNewswire) - Die libysche Investitionsbehörde (LIA,Libyan Investment Authority) erlitt weitere Rückschläge in ihrem 200Millionen US-Dollar Bestechungsprozess gegen JP Morgan. Das britischeHandelsgericht verweigerte die Erlaubnis, gegen das Urteil dervergangenen Woche Berufung einzulegen und wies die Klagen gegen denGeschäftsmann Walid Giahmi zurück.Richter Bryan sagte, es gebe "keine wirkliche Aussicht auf Erfolgder LIA in der Berufung, da die LIA eine vorsätzliche und unerhörteVerletzung der Pflicht zur vollständigen und offenen Offenlegungbegangen habe" und dass "die Behauptungen der LIA hinsichtlich demerhaltenen Geld und Betrug (auch) keine wirkliche Aussicht auf Erfolghaben." Das Gericht wies die LIA an, die Entschädigungskosten vonHerrn Giahmi zu zahlen.Herr Giahmi: "Ein solches Urteil über ein bedeutendes libyschesFinanzinstitut birgt Risiken für die finanzielle Reputation Libyensund könnte sich auf die Fremdkapitalkosten auswirken."Dieser Fall wurde von einem früheren LIA-Managementteamangestrengt. Dieses Urteil bietet dem derzeitigen Management der LIAdie Möglichkeit, sich auf die Betreuung des libyschen Vermögens zumWohle der libyschen Bevölkerung zu konzentrieren."Pressekontakt:Phil DickieStylus MediaStylusmedia@bluewin.ch+41 79 703 1952Original-Content von: Walid Giahmi, übermittelt durch news aktuell