Libyen: UNHCR-Hilfe unter schwierigsten Bedingungen

Bonn (ots) - Die Waffen sollen schweigen, der politische Prozess verstärkt unddas Waffenembargo in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland stärker kontrolliertwerden. Darauf haben sich die Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz geeinigt.Neben diesen Zielsetzungen, die wichtige Schritte in Richtung Frieden sind, istes nach Einschätzung der UNO-Flüchtlingshilfe vor allem dringend erforderlich,die humanitäre Situation der Vertriebenen und Flüchtlinge in Libyen zuverbessern. Dazu müssten rasch die notwendigen Kapazitäten geschaffen und vorallem besserer Zugang zu den Internierungszentren im Land ermöglicht werden.Derzeit werden mehr als 3.000 Flüchtlinge und Migranten in diesen Zentrenfestgehalten. Darüber hinaus leben in Libyen fast 350.000 Binnenvertriebene,Flüchtlinge im eigenen Land, unter oft katastrophalen Bedingungen."Aufgrund der chaotischen Situation und der prekären Sicherheitslage haben dieBetroffenen nur wenige Anlaufpunkte in Libyen. Das Flüchtlingshilfswerk derVereinten Nationen UNHCR gehört zu den wenigen Hilfsorganisationen, die noch imLand aktiv sind. Trotz schwieriger und gefährlichen Bedingungen, unter denen dieHelfer arbeiten müssen, konnten sie Tausende Menschen erreichen, versorgen undaus ihren prekären Situation befreien. Jetzt ist es vor allem unerlässlich, dassder UNHCR regelmäßigen und ungehinderten Zugang zu sämtlichenInternierungslagern im Land bekommt", betont Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UNHCR.Für die notleidenden Migranten und Flüchtlinge leistet der UNHCR lebensrettendeUnterstützung. So wurden mit UNHCR-Hilfe seit November 2017 mehr als 5.500besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Libyen ausgeflogen. Knapp 2.000Menschen konnte der UNHCR bislang aus Internierungszentren befreien; imAufnahmezentrum des UNHCR in der Hauptstadt Tripolis werden derzeit 900 Menschenbetreut und versorgt.Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der UNHCR-Nothilfe über 43.000 Vertriebeneund Flüchtlinge mit lebenswichtigen Basisgütern und knapp 13.000 Menschen mitUnterkünften versorgt. Außerdem erhielten über 30.000 Betroffene Zugang zumedizinischer Versorgung.