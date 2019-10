Libyan Investment Authority verliert Klage vor britischem Berufungsgericht in London

London (ots/PRNewswire) - Der Libyan Investment Authority(Libysche Investitionsbehörde) wurde es verwehrt, Berufung gegen dieEntscheidung des Hohen Gerichts vom Juni einzulegen, was ihrRechtsverfahren gegen den libyschen Geschäftsmann Walid Giahmi imFall gegen JP Morgan Chase & Co beendet.Die Entscheidung, die am 10. Oktober von Richter Haddon-Caveerlassen wurde, bestätigte das "klare und detaillierte Urteil" vonRichter Bryan im High Court Commercial Court vom 6. Juni 2019.Richter Haddon-Cave wies auf das Urteil des Hohen Gerichts hin, dassdie Libyan Investment Authority "auf eine vorsätzliche undschwerwiegende Weise ihre Pflicht zur vollständigen und aufrichtigenOffenlegung einer wesentlichen Angelegenheit im Zusammenhang miteiner schwerwiegenden Verhandlungssache verletzt" habe, und sagte,dass die Entscheidung des Hohen Gerichts "nicht ernsthaftangefochten" werden könne."Mein langer Leidensweg ist vorbei, doch für Libyen geht die Qualweiter", sagte Herr Giahmi. "Dies ist der ideale Zeitpunkt für dieLibyan Investment Authority, über ihre aktuellen Maßnahmen zureflektieren und dabei zu helfen, den verlorenen Reichtum von Libyenzum Wohle aller Libyer zurückzugewinnen."Die LIA ist eine bedeutende libysche öffentliche Institution undkann als Vorbild für die Verbesserung der Verwaltungs- undFührungsstandards in libyschen Finanzinstitutionen dienen."Offensichtlich ist eine Konsequenz von 40 JahrenGaddafi-Herrschaft, dass sich ein großer Teil des Vermögens, dasrechtmäßig dem libyschen Volk gehört, im Ausland befindet. WennLibyen seine eigenen Angelegenheiten in den Griff bekommt, gibt eswirkungsvolle rechtliche Möglichkeiten, um dieses Vermögenwiederzubeschaffen und unsere zerstörte Nation wieder aufzubauen.Ich würde wirklich gerne dabei helfen."Pressekontakt:Phil DickieStylus MedienStylusmedia@bluewin.ch+41 79 703 1952Original-Content von: Stylus Media, übermittelt durch news aktuell